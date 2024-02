TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez abona a la inclusión y la no discriminación al consolidar la primera adopción homoparental en la entidad.



Tras haber consolidado su matrimonio como pareja homoparental, Fanny y Shyntia tenían un sueño: formar una familia de corazón por medio de la adopción, sueño que empezó a cristalizarse cuando una joven madre, que de antaño las conocía, decidió dejar a Regina bajo su cuidado, pues sus circunstancias no le permitían hacerse responsable de ella y brindarle los cuidados necesarios.



Fue así que ambas partes decidieron hacer el procedimiento como lo determinan las Leyes del Estado de México, dentro de un gobierno a cargo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en el que prevalece la inclusión y la no discriminación.



Para tal efecto, el matrimonio acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estado de México (PPNNA), que encabeza Karina Labastida Sotelo, en donde realizó los trámites correspondientes para la adopción, y en donde finalmente se tocó la campana al hacer entrega del acta de nacimiento de la pequeña.



En tan sólo seis meses de iniciado el procedimiento, Esmeralda Martínez Escobar, titular de la PPNNA del DIFEM, entregó el acta de nacimiento de Regina, constituyéndose con este acto, la primera adopción homoparental en el Estado de México, y logrando la restitución del Derecho de la niña de vivir en familia.



’Se entregó hoy el acta de nacimiento de la niña que fue adoptada, con lo cual se formaliza la adopción y se da inicio a una familia de corazón’, informó Martínez Escobar.



Previo a este acto, y una vez aprobados los estudios de factibilidad, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México que preside Ricardo Sodi Cuellar, a través del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores, brindó la primera adopción homoparental en la entidad mexiquense.



Al respecto, Esmeralda Martínez precisó que ’pues a formar familias, a ser sensibles, a ser empáticos con la población, con nuestro usurarios es principalmente trabajar de corazón porque el día de hoy tenemos El Poder de Servir’.



Asimismo, destacó que la adopción de niñas, niños y adolescentes albergados en los Centros de Asistencia Social con situación jurídica resuelta, se hace a favor de solicitantes viables, con certificado de idoneidad a quienes previamente se les realizan valoraciones en las áreas de psicología, trabajo social y medicina, procedimiento ágil y profesional como el que recibió esta nueva familia de corazón.



Al respecto, Shyntia, mamá de Regina, externó que una vez iniciado el proceso en la PPNNA del DIFEM, el trato fue muy amable y respetuoso, donde encontraron una instancia empática.



’Acérquense aquí a la institución, bueno nosotras estamos felices con esto, haber venido aquí a la Procuraduría del DIF ha sido la mejor decisión y eso nos da completa seguridad de que todo esto es legal y que en ningún momento alguien se va a acercar y nos va a poder señalar o va a poder señalar a Regina porque todo es completamente transparente’, aseguró.



Los interesados en la adopción pueden acudir a las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, presentando los siguientes requisitos: ser persona mayor de 21 años de edad y al menos 10 años más que la persona a adoptar, tener medios para proveer alimentos, identificación oficial vigente, acta de matrimonio o sentencia de concubinato, comprobante de domicilio, identificación oficial de dos referencias familiares, y fotografía tamaño infantil del o los solicitantes.



Las solicitudes de adopción se reciben en las instalaciones de la PPNNA ubicada en Andrés Quintana Roo Norte, s/n, Esq. Solidaridad Las Torres, Col. Villa Hogar, Toluca, Estado de México. Para mayor información, se pueden contactar al número telefónico 722-227-4705.