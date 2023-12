Consigue CODHEM tres amnistías en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco

Toluca, Estado de México, 18 de diciembre de 2023.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) consiguió tres amnistías más, para dos mujeres y un hombre, quienes fueron sentenciados a 40 años de prisión; una de las mujeres por homicidio y las otras dos personas por extorsión. Con estas tres amnistías la CODHEM ha logrado el perdón del Estado para 14 personas en total.



En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Ecatepec fue liberada Jocelyn, quien estuvo encerrada en este lugar durante 14 años, después de ser sentenciada a 40 años por el homicidio de su pareja, quien era un policía federal que ejercía en contra de ella violencia física, sicológica, sexual, económica, vicaria y familiar.



En el estudio del expediente la CODHEM encontró que no fueron tomados en cuenta diversos aspectos durante el proceso penal que se le siguió, entre ellos no se valoró que Jocelyn era víctima de violencia, se vulneraron sus derechos de acceso a la justicia, a ser juzgada con perspectiva de género, a tener una adecuada defensa, y no se tomó en cuenta que era una mujer en situación de vulneración.



El día de los hechos por los que fue juzgada, su concubino amenazó con matar a la hija de ambos, de un año de edad, a quien le colocó una pistola en la cabeza y luego le introdujo el arma a la boca; posteriormente Jocelyn tomó el arma y le disparó.



En los otros dos casos este Organismo Defensor consiguió amnistías para Martina y Juan, quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel por una extorsión, de los cuales compurgaron 8 años. Martina fue liberada en el CPRS Femenil de Nezahualcóyotl Sur y Juan, del CPRS de Chalco.



Martina es una mujer indígena migrante, originaria del estado de Oaxaca, que habla mixteco y entiende poco el español; Juan trabajaba como ayudante de albañil, era cuidador de su mamá, quien tiene una discapacidad motora y no tenía acceso a los servicios de salud ni de seguridad social.



En el análisis de los dos expedientes la CODHEM encontró que durante el proceso penal fueron afectados los derechos humanos de las dos personas a la proporcionalidad de la pena de prisión, al ser excesiva, ya que el monto de la extorsión fue de $2 mil pesos, los cuales incluso fueron recuperados; y el derecho a la defensa adecuada porque se omitió exponer argumentos de defensa; además, Martina no tuvo un intérprete o traductor en su lengua originaria, y no se consideraron elementos significativos como la situación de vulnerabilidad de ambos, la discriminación en el caso de Martina, por ser mujer, así como la situación de pobreza de Juan.



La CODHEM reconoce el interés del Poder Judicial del Estado de México para externar a personas como Jocelyn, Martina y Juan, quienes no tuvieron la oportunidad de contar con una defensa adecuada y no se consideraron elementos significativos de vulnerabilidad, así como también el trabajo coordinado con el Gobierno Estatal, ya que por medio de la Consejería Jurídica se otorgó el recurso económico para completar la reparación del daño, último requisito para que estas tres personas quedaran en libertad. Cabe destacar además las labores conjuntas con organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, como La Cana, quien dio seguimiento y acompañamiento puntual al caso de Jocelyn.



*

Las, les y los invitamos a seguir las actividades de la CODHEM a través de nuestras redes sociales:

Facebook: Derechos Humanos del Estado de México

X: @CODHEM

Youtube: CODHEMOficial

Instagram: derechoshumanos_edomex

Spotify: CODHEM

threads.net/@derechoshumanos_edomex