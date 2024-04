Conoce los diez datos curiosos del acuario invernadero Chapingo

El Acuario-Invernadero de Especies Tropicales de la Universidad Autónoma Chapingo trabaja en la identificación, conservación y propagación de especies animales y vegetales de todo el territorio nacional; el asombro, la belleza y la fragilidad van de la mano recordándonos que cada acción del ser humano tiene consecuencias que impactan el frágil equilibrio del ecosistema.



Detrás de cada ejemplar se esconde una complejidad que merece ser explorada, selecciona tu rara avis favorita en el top 10 que aquí presenta la Universidad Autónoma Chapingo:



1. Ceiba Pentandra: Llama la atención un árbol reverenciado como dios por su comunidad. Su tronco está cubierto de espinas que lo protegen y acompañan durante los primeros 75 años de su vida. ¡Si lo ves con púas esto significa que es joven! Dicho ejemplar arbóreo es sagrado para los mayas y puede alcanzar hasta 50 metros de altura. Su presencia en la Península de Yucatán simboliza vida, grandeza y unión. Puedes pedirle un deseo y te lo cumple; visítalo en el Acuario-Invernadero Chapingo.



2. Dormilona: Es una planta con movimiento propio también denominada ’Mimosa Púdica’ reacciona al tacto retrayendo sus hojas. Respétala pues se trata de un mecanismo de defensa intrigante que ha generado numerosas leyendas sobre su capacidad para alejar el mal.



En el Acuario-Invernadero Chapingo comparte su espacio con la Ceiba creando un ambiente lleno de misterio y tradición.



3. Cícada: Reliquia de la Era de los Dinosaurios, alimento para dichos reptiles gigantes y tóxica para el humano. En México existen tres especies de las 260 presentes en el mundo.



La cícada, endémica de Veracruz, ha sido ocupada en numerosos rituales y sus hojas decoran altares durante las festividades religiosas. Esta especie guarda el secreto de su sexo retando a los investigadores a conocer sus rasgos fundamentales para su conservación.



4. Ahuehuete: Sabio testigo de la historia mexicana, cuya especie vive en promedio 2 mil años, fue venerado por los aztecas como un símbolo de fuerza y conexión con el agua. En el imaginario colectivo de los mexicanos es conocido como ’El árbol de La Noche Triste’ y firme recordatorio del poderío azteca. Este ejemplar necesita mucha agua y es amenazado por factores diversos que invitan a reflexionar sobre la importancia de su conservación y protección como patrimonio natural y cultural. Dos ahuehuetes jóvenes se encuentran a la entrada del Acuario-Invernadero Chapingo compartiendo su legado con las presentes generaciones.



5. Helechos Arborescentes: Verdaderos fósiles vivientes que al caminar cerca de ellos te trasladan a un túnel del tiempo jurásico. Su desarrollo y tamaño es arbóreo; aunque su aspecto se asemeja más a una palmera ya que desarrolla un ’tronco’ culminando en un frondoso conjunto de hojas. Este ’tronco’ es en realidad un rizoma de porte erguido llamado ’estipe’. En el Acuario-Invernadero Chapingo los reproducen para llevarlos a su lugar de origen.



6. Monstruo de Gila: Este tesoro biológico mexicano es un lagarto rodeado de mitos y leyendas que cuentan ─el monstruo escupe veneno y puede matar a un humano sólo con el poder de su aliento.



¡Afortunadamente, no es así! Su importancia va más allá de lo superficial conduciendo a la comunidad científica a explorar el potencial de su veneno en aplicaciones para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y la diabetes.



7. Axolote Mexicano: Todo bonito, todo feliz, todo panzón. Salamandra única que conserva rasgos larvales en su edad adulta, se reconoce por su aleta dorsal de renacuajo y sus branquias externas en forma de plumas en la parte trasera de su ancha cabeza. En el Acuario-Invernadero se lleva a cabo un programa de reproducción. Actualmente se cuenta con 23 ejemplares.



8. Ahuautle: Es una chinche acuática reproducida de manera sustentable en estanques del Acuario-Invernadero Chapingo para la conservación de este insecto original del Lago de Texcoco. Hoy en día en peligro de extinción y contaminado por metales pesados como los hidrocarburos. La hueva del ahuautle es considerada como caviar prehispánico.



9. Serpiente de Cascabel de Cola Negra: Víbora venenosa localizada desde los Estados Unidos hasta México. Cada vez que la serpiente muda su piel, se agrega un nuevo segmento al cascabel. Los visitantes pueden observar la evidencia de la muda de piel realizada por el réptil varias veces al año. El cascabel es frágil y puede romperse, por lo que la cantidad de anillos en el cascabel de la serpiente no es una medida precisa de su edad, a menos que el último segmento esté intacto. En el Acuario-Invernadero Chapingo se conserva y se estudia su veneno para posibles aplicaciones médicas.



10. Tortuga de Concha Blanda: Se distribuye por Estados Unidos, Canadá y México. Esta especie habita lagos, estanques y otras zonas acuáticas de corriente lenta con mucha vegetación y fondos fangosos. No acostumbran a salir a tomar el sol. Son grandes cazadoras, gracias a su velocidad en el agua y a su largo cuello persiguen a los peces hasta atraparlos. En el Acuario-Invernadero Chapingo estas tortugas destacan por su comportamiento tranquilo y su papel crucial en el ecosistema acuático.