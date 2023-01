Conoce las rutas que te ofrece el Garzabús en este regreso a clases

En este regreso a clases presenciales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se reactivó el servicio de Garzabús, dirigido para los alumnos de esta institución.



El servicio de las unidades es completamente gratuito para el estudiantado Garza y da servicio en diversas unidades académicas de la Universidad.



Las rutas disponibles son las siguientes: ICEA - Tuzos, ICEA - Central, Ciudad del Conocimiento – ICEA (por Centro), Ciudad del conocimiento – ICEA (por Colosio), Ciudad del Conocimiento – ICSa, Cd. Conocimiento - Centro (Presidencia Mpal. Pachuca) - Instituto de Artes, Presidencia Municipal - IDA, Ciudad del Conocimiento - CEUNI, Ciudad del Conocimiento - CEUNI - Central, Ciudad del Conocimiento - Palmar, Ciudad del Conocimiento - Campestre, Plaza Juárez - Preparatoria no. 4, Prepas (Preparatoria no. 1 y no. 3), Glorieta - E.S. Actopan, E. S. Apan - Jardín Apan, Tlaxcoapan - Escuela Superior de Atotonilco de Tula, Escuela Superior de Huejutla - "La Lomita", Tepeapulco - Escuela Superior Cd. Sahagún, Escuela Superior de Tepeji del Río - Las Guerras, Escuela Superior de Tizayuca - Fracc. Nuevo Tizayuca, Escuela Superior de Tlahuelilpan - Tula (Elektra Calzada) - Escuela Superior de Tlahuelilpan, Seguro - Escuela Preparatoria No. 2 - ICAp (Tulancingo), Seguro - Jardines - ICAp (Tulancingo), Escuela Superior de Zimapán - Gasolinera Servicio Lara.



La ruta "Ciudad del Conocimiento - Villas de Pachuca", se encuentra suspendida hasta nuevo aviso por cuestiones de analizar su factibilidad ante el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. Agradecemos tu comprensión y te invitamos a considerar rutas alternas u otras opciones.



Las rutas, paradas y horarios están sujetos a modificaciones de acuerdo a las necesidades institucionales, cierres de vialidades o desviaciones en los trayectos, así como a las observaciones emitidas por las autoridades universitarias o del Sistema del Transporte Convencional de Hidalgo.