Conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer

Las enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer, son una de las diez amenazas para la salud mundial, según la Organización Mundial de la Salud, es por eso que, este 4 de febrero de 2024, la comunidad global conmemora el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema: ’Por unos cuidados más justos".



De esa forma la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hace un llamado a los Gobiernos de la región de América Latina y El Caribe a unirse a esta campaña con un llamado para que todos los sectores, a nivel colectivo e individual, se comprometan a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad, incluyendo el tamizaje, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos.



En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base importante de las desigualdades en salud. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer. Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas menores de 69 años, cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas.



En la actualidad se pueden evitar entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer reduciendo los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas basadas en la evidencia. Además, esta carga se puede reducir mediante la detección oportuna y la atención y el tratamiento adecuados de los pacientes. Si se diagnostican a tiempo y se tratan adecuadamente, las probabilidades de curación de muchos tipos de cáncer son elevadas.



En Hidalgo, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO) generados a partir de información de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al 2022, los tumores malignos ocuparon la tercera causa de mortalidad general de la entidad con 2 mil 152 defunciones (11.9%), por debajo de las enfermedades del sistema circulatorio que ocasionaron 5 mil 867 muertes (32.5%) (incluyendo las enfermedades del corazón y cerebrovasculares), mientras que las endócrinas, nutricionales y metabólicas fueron 2 mil 881 muertes (16.8%).



Por diferencia de sexos se registró en ese año, que los hombres que murieron por tumores malignos representaron el 48.7% (1,048) de estos casos y las mujeres el 51.3% (1,104). En el caso de los varones, los más comunes fueron: el tumor maligno de próstata 17.7% (185), tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 9.8% (103) y el tumor maligno de colon, recto y ano 8.9% (94).



Para las mujeres, los 3 principales tumores que han causado más muertes fueron el de mama 13.9% (153), de hígado y de las vías biliares intrahepáticas 9.4% (104) y del cuello, cuerpo del útero y de partes no especificadas 8.9% (98).



Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso que se denomina ’metástasis’. La extensión de las metástasis es la principal causa de muerte por la enfermedad.



El cáncer puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer, el tratamiento oportuno y los cuidados paliativos. Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, así como para muchas otras enfermedades no transmisibles, son: consumo de tabaco; baja ingesta de frutas y verduras; consumo nocivo de alcohol e insuficiente actividad física, entre otras.