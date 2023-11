La Fiscal Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), rechazó enfáticamente las acusaciones vertidas en un reportaje del diario The New York Times, que sostiene que la FGJ-CdMx solicitó a la empresa de telecomunicaciones Telcel la entrega de registros telefónicos de diversos funcionarios y políticos, tanto de oposición como vinculados a Morena. Según Godoy Ramos, los documentos citados en el reportaje son apócrifos, es decir, no emitidos legalmente, y asegura que este reportaje forma parte de una campaña en su contra liderada por el Partido Acción Nacional (PAN), en un intento de desacreditar sus esfuerzos para combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.



El pasado 9 de noviembre, el periódico The New York Times publicó que la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó a la empresa telefónica Telcel entregar registros telefónicos de más de una decena de funcionarios y políticos, incluyendo a la Senadora Lily Téllez y el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.



El reporte, escrito por los periodistas Emiliano Rodríguez Mega, Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib, indica que el diario tuvo acceso a al menos 14 expedientes judiciales que muestran que la Fiscalía de la Ciudad de México, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, solicitó la entrega de registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización desde 2021 hasta este año. La vigilancia, según reporta el Times, involucra tanto a políticos de oposición como a aliados de Morena.



Los requerimientos de la Fiscalía de la Ciudad de México indican que dichos datos se solicitaron debido a una supuesta conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones; sin embargo, The New York Times afirma que la oficina de la Fiscalía dice que no cuenta con carpetas de investigación por tales delitos, a lo que añadió que ’desmiente categóricamente’ haber requerido información telefónica de funcionarios y políticos.



Además, el pasado 18 de octubre, Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno capitalino, presentó la propuesta al Congreso local para ratificar a Ernestina Godoy al frente de la FGJ-CdMx por cuatro años más, luego de que el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) le notificara su opinión favorable.



En entrevista en el programa de ’Los Periodistas’, la Fiscal reiteró que los documentos que se citan en la investigación no son reconocidos por la dependencia, pues no fueron emitidos de manera legal y, por ende, se debe saber de dónde fue su origen. Detalló que ya solicitó la información a Telcel.



’Es un tema en el que no podemos dejar de actuar, hay una campaña muy bien diseñada en contra de la Fiscalía y de mi persona, tratando de deslegitimar el trabajo, tratando ellos de limpiarse diciendo ‘somos víctimas políticas’ y en esto se embarca este tema de The New York Times, es parte de una campaña’.



’Yo quiero darle el beneficio de la duda al diario y al propio Telcel porque nosotros decimos que los documentos que ellos dicen que salieron de aquí de la Fiscalía para espiar, son documentos que no reconocemos, son documentos apócrifos. Está la investigación para ver de dónde salieron esos documentos, no descarto, no sé si es de adentro o de afuera, pero hay una elaboración de documentos que no fueron legalmente emitidos y la compañía telefónica los da por buenos’.



La ratificación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal de la Ciudad de México requiere al menos 44 de 66 votos en el Congreso. El PAN y sus aliados han emprendido una intensa campaña para impedir su ratificación, lo que el Grupo Parlamentario de Morena atribuye a intereses políticos relacionados con investigaciones a exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez.



’Por el trabajo que ha hecho la Fiscalía hay un grupo parlamentario que evidentemente no tiene ningún interés y busca que no sea que sea yo quien continúe al frente de la Fiscalía’.



’La lucha contra la corrupción ha sido uno de los temas principales de esta Fiscalía, no es que nosotros hayamos buscado a quién perseguimos, pongo el ejemplo de la corrupción inmobiliaria que se da a partir de que explota una lavadora en un inmueble en avenida Coyoacán, de ahí se empieza a investigar y empiezan a ubicar irregularidades’.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO