Confirman muerte de "La Gilbertona" a los 88 años, influencer ícono LGBT+

Después de que hace unos días circularan rumores sobre la presunta muerte de Gilberto Salomón Vázquez, conocida como ‘La Gilbertona’, este jueves se confirmó su fallecimiento, ocurrido esta misma mañana.

A través de breves videos que circularon en redes sociales, el músico de Los Alegres Del Barranco señaló que la situación del personaje de Internet tenía un panorama complicado, por lo que llevarla a un hospital ya no era opción. “Sinceramente ya no tenía mucho por hacerse, en el hospital se iba nada más a intubar y de todas maneras iba a fallecer. Cuando se fue estaba dormida, así como ella quería: acostarse y quedar dormida, entonces es oficial La ‘Gilbertona’ ya no está con nosotros”, compartió.