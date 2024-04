Confirma IEEH que el PT no es 4T en Hidalgo

Para tratar de sorprender a alguno que otro elector incauto, el PT, instituto político que en Hidalgo se encuentra en manos de la Sosa Nostra, difunde mensajes en los que alude a la Cuarta Transformación, aún a sabiendas de que sólo coinciden en impulsar a Claudia Sheinbaum y en cada cargo local van por separado.



Morena en Hidalgo tardó 5 años en deshacerse del Grupo Universidad, quienes ahora deberán demostrar, por sus propios medios, que merecían las cuotas de poder que exigían al interior del partido guinda.



Hasta este momento, respecto los pocos estudios demoscópicos elaborados sobre las preferencias electorales, las fórmulas del PT no encabezarían en intención de voto en ningún distrito local o federal, así como en tampoco de los ayuntamientos ’importantes’ de la entidad, quedando a reserva si serían capaces de ganar en algún territorio del que aún no se haya levantado ninguna encuesta.



Fue el Instituto Estatal Electoral (IEEH) que mediante una queja interpuesta por representantes del partido guinda determinó como medida cautelar, en lo que se resuelve todo el proceso, que el PT se abstuviera de hacer proselitismo bajo frases que involucraran la ’Cuarta Transformación’, toda vez que dicha frase corresponde a una coalición que actualmente no existe salvo para la elección de Claudia Sheinbaum.



El desencuentro del PT con Morena sucedió luego de que las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por órdenes confesas de su mismo rector, con premeditación agredieran estudiantes de su misma casa de estudios, negando la injerencia del gobernador Julio Menchaca para mediar la disputa.



En el caso del Partido Verde, gerenteado por Cuauhtémoc Ochoa, el poder otorgado a los exgobernadores Omar Fayad y Osorio Chong provocó también un rompimiento con la dirigencia guinda estatal, pues querían imponer sus perfiles en diversas regiones.



La medida tomada por el órgano electoral no es nueva en la entidad. Durante la pasada contienda por los ayuntamientos, fue aplicada la misma luego de que tampoco compitieran en coalición, situación a la que se llegó luego de que un representante del Grupo Universidad, no inscribiera a tiempo el oficio de coalición para beneficiar al entonces gobernador Omar Fayad Meneses, lo que provocó que Morena ganara apenas 6 de los 84 ayuntamientos disputados.