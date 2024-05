Confirma El País que farsa de Marea Rosa, es del PRIAN

Las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que comenzaron en noviembre de 2022 no fueron impulsadas de forma espontánea ni por civiles. Según una minuta interna del Partido Acción Nacional (PAN) a la que tuvo acceso el diario El País, se revela que los partidos de la alianza opositora desempeñaron un papel en la organización de esas protestas convocadas por el empresario Claudio X. González.



EL PAÍS reveló un documento interno del PAN que muestra cómo sus dirigentes estuvieron involucrados desde el primer momento en la organización de estas manifestaciones. Una minuta de una sesión del Consejo Nacional del PAN de diciembre de 2022 recoge declaraciones de Santiago Creel, entonces diputado y hoy coordinador de la campaña de Gálvez, que dan cuenta de cómo hubo acuerdos entre los partidos y los organizadores de la primera marcha, la del 13 de noviembre de ese año, en cuanto a la fecha, rutas, acomodo de los contingentes y oradores del evento. Meses después, cuando Gálvez se volvió candidata, su campaña adoptó la cromática rosa, la del INE y la de la Marea.



’Déjenme decirles de las marchas y de lo que ocurrió en el país el 13 de noviembre. No fueron espontáneas, estuvimos trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil horas, horas construyéndolas, negociando, desde nuestra Asamblea Nacional, que fue el sábado 12, cómo podíamos hacer para poder concluir en el mismo día y estar acompañando a las marchas que se iban a dar en todo el país’, reconoció Santiago Creel, el hoy coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, durante el Consejo Nacional panista en diciembre de 2022, según consta en la minuta de la sesión revelada por el medio español.



Durante meses, la oposición se distanció de las protestas de la llamada ’marea rosa’ argumentando que se trataba de una expresión de la sociedad civil, a pesar de que sus participantes eran miembros de estos partidos. Un ejemplo claro es el grupo ’Sociedad Civil México’, cuya fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, ocultaba su afiliación al Partido Acción Nacional desde 2005, habiendo sido Diputada local de Michoacán entre 2005 y 2008, y candidata a esa misma posición en 2011 durante la candidatura de Marko Cortés, actual presidente del partido.



Otro caso es el de ’Unidos por México’, que se presentaba como una organización de la sociedad civil, pero estaba compuesta exclusivamente por exgobernadores del PAN. De manera similar, el Frente Cívico Nacional tenía como líderes a miembros de partidos políticos como el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi y Carlos Navarrete, así como la priista Rosario Guerra, el panista Gustavo Madero, la excandidata presidencial petista Cecilia Soto y Emilio Álvarez Icaza, Senador que afirmaba ser ’independiente’, cuando en realidad había sido postulado por la oposición.



La primera de estas marchas tuvo lugar el 13 de noviembre de 2022 en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta movilización, que se llevó a cabo desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, contó con la presencia de destacadas figuras políticas como Claudio X. González, Vicente Fox Quesada, Roberto Madrazo, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés, Margarita Zavala, entre otros. A pesar de la participación de estas personalidades políticas, los organizadores de la sociedad civil negaron que la presencia de dichos personajes politizara el acto, a pesar de que una investigación del periodista Zedryk Raziel de El País reveló la implicación del PAN en la organización.



Un día antes, de acuerdo con esta información, el PAN tuvo una Asamblea Nacional en la que, además de aprobar reformas a los Estatutos del partido, afinó acuerdos de cara a la protesta, como lo revelaron Creel, quien asistió a esta primera marcha, y otros líderes panistas en la sesión del Consejo Nacional realizada un mes después. ’Estuvimos no solamente viendo las fechas y haciendo los reacomodos que eran necesarios, sino inclusive dónde iba a participar el contingente del PAN’, indicó.





El País señala que ’el PAN dio la batalla ante el Instituto Nacional de la Transparencia (INAI) para que no se revelase el contenido de la minuta, con el argumento de que eso pondría en riesgo sus estrategias electorales. No obstante, El País obtuvo una transcripción que registra los discursos y el acalorado debate que tuvo lugar en aquella sesión del Consejo panista’.



Creel, por entonces aspirante presidencial, dijo en este acto que las negociaciones incluyeron qué lugar debían ocupar los panistas entre los contingentes. ’Horas y horas en la organización, con las organizaciones ciudadanas. Ahí estuvimos en la organización. Y cuando nos preguntaron en qué lugar de la marcha debíamos de ir, la propuesta de los partidos fue: al final, para que fuera toda la sociedad enfrente; el primer contingente, como ustedes saben, fue de jóvenes. Es una organización, claro que hay una espontaneidad y yo así lo entiendo, hay una espontaneidad que sale la gente a la calle al ver una organización’.



El documento incluso señala que la elección de José Woldenberg, uno de los fundadores del IFE, como orador único no se trató tampoco de algo espontáneo. ’Todos convenimos y estuvimos viendo nombres y nombres’, planteó Creel. ’Ahí estuvo nuestro presidente nacional (Marko Cortés) y muchos de nosotros tratando de ver quién nos podía representar mejor, no al PAN, a nosotros como ciudadanos. Y llegamos a la conclusión de que fuera José Woldenberg. Hasta en eso nos organizamos y sabíamos de antemano que nuestro contingente no iba a poder llegar al Monumento de la Revolución por lo nutrido de la marcha’.



No fue la única movilización que se dio. Aunque sí se repitió el mismo argumento de que eran convocadas por la Sociedad Civil.



Una segunda movilización tuvo lugar en febrero de 2023 contra el Plan B del Presidente López Obrador para reformar el INE. En aquella ocasión la derecha acudió por primera vez al Zócalo de la Ciudad de México, en un acto al que acudieron miles de personas. La jornada estuvo marcada por una enorme manta de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad del Gobierno panista de Felipe Calderón, quien por esas fechas había sido encontrado responsable de vínculos con el narcotráfico.



Los dos oradores de ese día fueron el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, a quien el Presidente López Obrador ha acusado de estar detrás de los recursos legales que se han interpuesto contra sus medidas de Gobierno, y la exdiputada priista Beatriz Pagés Llergo Rebollar, una de las principales voceras de la oposición, aliada de Claudio X. González.



Otra movilización tuvo lugar un año después, en febrero de 2024 por la supuesta defensa de la democracia, en repudio al Plan C del Presidente para reformar el Poder Judicial con el cual ha tenido diferencias a lo largo de su mandato. En esta ocasión el exconsejero electoral Lorenzo Córdova Vianello fue el orador principal. Aún cuando aseguró que su mensaje no era ’para criticar a ningún gobierno’, afirmó que el país está ’frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico’. Una clara referencia al Presidente y a su partido, Morena.



Córdova Vianello encabezó un acto que fue convocado por el empresario Claudio X. González Guajardo y que abiertamente ha llamado a votar contra Morena. Tanto el exconsejero como los primeros oradores, el perredista Fernando Bealuzarán y la panista Ana Lucía Medina, afirmaron que se trataba de un acto ciudadano y no partidista, aún cuando se dieron cita el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.Con información de SIN EMBARGO Y EL PAÍS