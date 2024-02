El New York Times, en sintonía con lo publicado anteriormente por ProPública, Deutsche Welle, y que fuera difundido a través de trollcenters liderados por Atlas Network, publicó una narrativa en la que intentó sugerir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pudo haber tenido el apoyo de grupos criminales para su campaña; el problema fue que en su misma investigación tuvo que reconocer lo contrario.



Textualmente, asegura el medio que los funcionarios estadunidenses investigaron durante años al hoy mandatario mexicano, incluso durante su presente administración, y no hallaron ninguna conexión directa, del mandatario en sí, con algún tipo de organización delictiva.



Incluso, pusieron en duda sus mismas fuentes:



’Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos… no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente’, menciona además el texto.



En su escrito también hacen una afirmación falsa, pues dicen que AMLO se reunió con la madre del narcotraficante conocido como ’Chapo Guzmán’, cuando en realidad, en uno de sus viajes a Sinaloa el video sobre el momento corrobora que el mandatario se acercó a saludarla y a decirle que le llegó la carta que le envió (ergo, ni siquiera se la entregó personalmente), de la que el mismo AMLO hizo pública la solicitud para que el narcotraficante no fuera extraditado. Al final, tanto el referido como su hijo Ovidio fueron enviados a cárceles estadunidenses.



En cuanto al caso de Genaro García Luna, el diario señala textualmente que fue encarcelado por ’corrupción’, cuando dicho delito no podría ser juzgado en los Estados Unidos por no haberse realizado allí; en realidad, fue encontrado culpable por lavado de dinero y por colaborar con el narco, recibiendo sobornos millonarios por ello. García Luna era el segundo al mando -o primero, según el expresidente francés Nicolás Sarkozy- del exmandatario Felipe Calderón, uno de los enemigos políticos de AMLO, aliado con la ultraderecha y quien mediante el fraude le arrebató la victoria en 2006.



Lo peor para el New York Times fue que horas después de que el mandatario respondiera públicamente a las preguntas hechas por el medio de comunicación durante su conferencia matutina ’Mañanera’, las mismas autoridades estadunidenses negaron haber realizado cualquier tipo de investigación en la actualidad; sobe la de 2006, ya habían manifestado que se cerró al no haber existido ninguna prueba sólida al respecto.



No sería la primera ocasión que el Times inventa información para perseguir fines políticos. Durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, justificó la misma mediante una serie de reportajes cuya narrativa decía que elaboraban armas de destrucción masiva. Con el paso del tiempo no sólo se supo que nunca existieron sino que el mismo diario tuvo que reconocer que todo lo que compartió al respecto, fueron fake news.