Confirma TEPJF validez de triunfo de Menchaca con sus más de 30 puntos de diferencia

Hidalgo iniciará su primer gobierno de alternancia el próximo lunes en la figura de Julio Menchaca Salazar, candidato de la alianza morenista. Como se había adelantado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la constitucionalidad del resultado de las elecciones, poniéndose del lado de la voluntad popular.



Durante la lectura del proyecto, se habló de la acreditación de algunas irregularidades por parte del promovente, pero, incluso poniendo todas ellas en conjunto no vulneraron los principios constitucionales de certeza en el proceso electoral.



En la fundamentación, el razonamiento consideró que las irregularidades acreditadas no fueron graves, sistemáticas y generalizadas para ser determinantes en el resultado de la elección.



Se recordó que la parte actora no fue capaz de estimar el impacto de las irregularidades en la elección, máxime que la diferencia fue de más de 30 puntos, respetando en ese sentido la voluntad electoral que fue tajante en favor de uno de los candidatos.



En el pasado proceso electoral, Hidalgo fue la entidad donde hubo mayor diferencia entre el primer y segundo lugar, es decir, donde menos duda cabría en reconocer al ganador.