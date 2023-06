Confirma magistrado Auto de No Vinculación a favor de Willy Trejo y Eva Medina

Tras un minucioso análisis de la información que fue desahogada en audiencia, el magistrado Víctor Juárez González, ratificó la inocencia del activista Arturo Williams Trejo Leal y de su esposa Bertha Eva Medina de las acusaciones en su contra en el caso de las niñas de Zimapán.



Tras del desahogo de pruebas de todas las partes, el magistrado no encontró elemento alguno para sostener la imputación que hizo la Ministerio Publico Rosalba Alejandre en contra de Arturo Williams y su esposa.



Durante la audiencia, no se logró acreditar ninguna prueba que indicara que ambas personas fueran responsables de los delitos de los que se les acusaron, situación que fue sostenida por una jueza de control y ahora por un magistrado con gran experiencia y conocimiento en materia penal, declaró Ramsés Almaraz Baños del despacho Ralex Abogados.



Así durante la investigación y la información que se desahogó en la audiencia se pudo establecer que, en efecto el delito existe y persiste y que la Ministerio Público tendrá que realizar y gestionar nuevas líneas de investigación para el debido esclarecimiento de los hechos y encontrar a los verdaderos culpables.



La defensa legal de Arturo Williams Trejo Leal y Eva Medina, señaló que las acusaciones fueron tramadas por Aylen Trejo Leal a la que le mueven intereses económicos en contubernio con una diputada local de la región de donde es líder el empresario y activista social Arturo Williams Trejo Leal.



’Todo apunta a Aylen Trejo, quien además de fraguar toda esta mentira en contra de su propio hermano y cuñada, se fue contra la juez que emitió el auto de no vinculación en la continuación de la audiencia inicial, difamándola de haber incurrido en corrupción’, dijo Almaraz Baños.



Mientras que la difamación se va diluyendo, las víctimas dan seguimiento a la carpeta de investigación (NUC: 20-2023-00124), en contra de Aylen por el delito de -Cohecho de Particulares-, donde se consigna que peritos de la Procuraduría la acusaron de intento de soborno y amenazas para que los dictámenes inculparan a su hermano.



Cabe destacar que a lo largo de todo el proceso y de las investigaciones que se siguen en este asunto, el abogado Almaraz Baños, sostuvo que han quedado demostradas la serie de mentiras dichas por Aylen con el único afán de obtener un beneficio económico, sin reparar que ha utilizado a las autoridades judiciales y a las dos niñas para cumplir una venganza personal.