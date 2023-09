Confirma De las Heras que lo de Marcelo fue un berrinche para hacerse el ofendido

El director general De las Heras Demotecnia, Rodrigo GalvánDe las Heras, afirmó que el plan de Marcelo Ebrard era, a través de su equipo, habría buscado ’reventar’ el proceso interno de Morena para elegir al futuro candidato presidencial al estar consciente de que perdería en la encuesta.



En una entrevista para Sin Embargo, el director de una de las encuestadoras que participó en el proceso, expresó que el equipo de Marcelo Ebrard, acatando órdenes de su superior, abandonaron el salón del WTC a los 20 minutos de haber iniciado el conteo de las tendencias luego de percatarse de que su aspirante tenía una clara desventaja ante Claudia Sheinbaum aún cuando el acuerdo había sido permanecer dentro del lugar hasta que culminara todo.



’A los 20 minutos de que estábamos allá adentro, estos señores se pararon y se salieron del salón, ellos sí estaban adentro del salón y se salieron. A Malú (Mícher, representante de Marcelo Ebrard) no la dejaron entrar porque no dejaron entrar a nadie más que a las cinco personas que habían puesto para revisar las urnas. Es decir, si hubiera querido entrar el representante de Claudia no hubiera podido porque el acuerdo era un representante de cada aspirante por casa encuestadora, los cinco de Marcelo, de manera acordada se salieron, ¿Por qué no pudieron volver a entrar? Primero porque no lo intentaron y segundo porque no teníamos celulares, no sabíamos que pasaba afuera y la secrecía de lo que estaba pasando allá adentro se tenía que guardar, nadie ni (Alfonso) Durazo (presidente del Consejo Nacional), ni Mario Delgado (dirigente nacional de Morena) pudieron salir del salón ni poder entrar’.



Sin Embargo, horas antes exigiera al oficialismo repetir todo el proceso para la designación de su abanderado presidencial, Marcelo Ebrard y la Senadora Malú Micher afirmaron que se les impidió el paso al salón donde se realizaba el recuento de las boletas a los miembros del equipo de Ebrard. Además, acusaron que fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.



’Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra, jamás pensé vivir algo así en mi propio partido’, escribió Ebrard a través de sus redes sociales.



El señalamiento fue desestimado de manera inmediata por el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena.



Rodrigo Galván sostuvo que el equipo de Marcelo Ebrard tenía la firme intención de reventar el proceso desde el día uno, pues siempre se mostraron hostiles con las personas encargadas de realizar las encuestas.



’Yo estuve todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche soportando ataques del equipo de Marcelo. Él sabía que la encuesta no la iba a ganar’, dijo. ’Desde ahí querían reventar, no les quiero decir las reuniones diarias, todo el tiempo queriendo meter el pie, el 95 por ciento de mis encuestadores traían un representante de Marcelo y cuando no estaba el de Marcelo estaba el de Adán, iban a eso y a mí me quedó todavía más claro cuando se salen del proceso de captura’. El director de De las Heras afirmó que las inconsistencias que denuncia Marcelo Ebrard son propias de cualquier levantamiento y no tienen ningún tipo de dolo. Negó que el equipo de Claudia Sheinbaum haya tenido acceso a su muestra o que haya manipulado las cifras a favor de la exjefa de Gobierno como denunciaron.



’Yo creo que no se esperaban que esa onda estuviera notariada. Yo le reconozco al Consejo Político que encabeza el Gobernador Durazo y al presidente Mario Delgado que no han expuesto todo este tipo de circunstancias porque creo que en el tema político siguen queriendo que Marcelo se quede, pero de ahí, a que yo permita que me digan que mi muestra fue pública, que cometí delitos, que le moví a los números y que el equipo de Claudia ya sabía mi muestra y pudo operar mi sección, yo no tengo ninguna cuestión política que perder porque yo me dedico a hacer encuestas, si ellos lo quieren guardar y quieren que el tema político se cuide y a ver si regresa, pues esa es su bronca, pero ellos tienen en sus manos un papelito firmado por los cinco representantes de Marcelo desde adentro, con notario público donde dicen que estaban ahí’.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO