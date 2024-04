Confiesa Aramburuzabala que rechazó ser evasora como Salinas Pliego

Recientemente la empresaria María Asunción Aramburuzabala dio a conocer que cuando vendió Grupo Modelo a la empresa Belga ABI-InBev, pagó todos los impuestos correspondientes a la transacción, sin buscar presentar algún tipo de recurso o amparo, como ocurrió con el empresario Ricardo Salinas Pliego.



Esta mañana, un video se ha hecho viral después de ser publicado por Oso Trava, creador del podcast Cracks Podcast. En el video, María Asunción Aramburuzabala comparte su testimonio, recordando que incluso recibió insultos por pagar los impuestos tras vender Grupo Modelo.



"Cuando vendimos Grupo Modelo había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y ampararnos y por como se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera",declaró la empresaria, quien es considerada como la mujer más rica en México.



Además, menciona que su abuelo nació en un pequeño pueblo en España, pero fue en México donde pudo prosperar y acumular riqueza, agradeciendo así al país por esa oportunidad.



"Entregamos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar y aunque me han llamado una palabra con ’p’ por no hacerlo, pagamos nuestros impuestos", dijo.



Actualmente María Asunción es dueña de Tresalia Capital, junto con su hermana, Lucrecia. Las hermanas Aramburuzabala Larregui vendieron Grupo Modelo a la empresa Belga ABI-InBev en el año 2012 por 17,000 millones de euros.



Las acciones realizadas por la empresaria son contrarias a la del dueño de Grupo Salinas, quien continúa acumulando su deuda ante el SAT y postergando su pago a través de amparos, alcanzando los 63 mil millones de pesos desde 2008, cifra incluso mayor que los presupuestos anuales de entidades federativas como Baja California Sur, que apenas alcanza los 21 mil millones de pesos o Tlaxcala, que recibe 18 mil millones de pesos.



El Gobierno de México difundió que ya está arriba la documentación, que contiene los estados financieros del grupo, los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 por Grupo Elektra; los correspondientes a 2010, 2012 y 2014, de Nueva Elektra, y los de 2009, 2010 y 2013, de TV Azteca.



Están, también, sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que resultaron a favor del SAT.Con información de INFOBAE