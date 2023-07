Confianza empresarial y PIB subieron a más de 3 puntos interanuales: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la confianza empresarial y el Producto Interno Bruto (PIB) han experimentado un aumento de más de 3 puntos en comparación al año anterior. Esta noticia refleja un panorama positivo para el sector empresarial, ya que implica un mayor optimismo y expectativas de crecimiento económico.



El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC)—que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) fue de 54.9 puntos en junio de 2023, lo que representa un alza de 3.4 puntos con relación al mismo mes de 2022.



La confianza empresarial es un indicador clave para medir el clima de negocios en un país. Un incremento en este índice indica que las empresas tienen mayor confianza en el entorno económico y las condiciones para el desarrollo de sus actividades. Esto a su vez puede traducirse en inversiones, contratación de personal.



Con este avance, la economía mexicana suma 6 trimestres consecutivos de crecimiento.



Por otro lado el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 1 por ciento (%) en el primer trimestre de 2023, en comparación con el último trimestre de 2022, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



A tasa anual, el Producto Interno Bruto de México incrementó 3.7% en términos reales, frente a enero-marzo del año pasado, dato que también fue corregido 0.1 punto porcentual.



En los primeros tres meses del año, el PIB de las actividades terciarias avanzó 1.5%, el de las secundarias creció 0.6% y el de las primeras disminuyó 2.8%, con respecto al trimestre anterior.



El IGOEC se obtiene de la suma del Indicador de Confianza Empresarial ponderado con la participación del Producto Interno Bruto (PIB) de los cuatro sectores en estudio. Para esto se utiliza un ponderador normalizado con los siguientes datos.



En su análisis anual, los Índices de Confianza Empresarial (ICE) han mostrado un comportamiento destacado en diferentes sectores económicos. De acuerdo con información proporcionada por el Inegi, se registraron los siguientes cambios en comparación al año anterior: el ICE de los Servicios Privados no Financieros creció 6.1 puntos, el del Comercio aumentó 0.6 puntos, el de Industria manufacturera experimentó un incremento de 1.3 puntos, y el sector de la Construcción reportó un crecimiento de 1.6 puntos. En un comunicado emitido por el Inegi, se mencionó que el ICE Manufacturero correspondiente a junio de 2023 alcanzó los 53.3 puntos, lo que representa una disminución de 0.1 puntos en comparación al mes de mayo anterior. A pesar de esta ligera baja, es importante resaltar que el indicador se mantiene por 25 meses consecutivos por encima del umbral de los 50 puntos, lo cual indica una tendencia positiva en el sector manufacturero.

Según los datos correspondientes al sexto mes de 2023, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) en el sector de los Servicios Privados no Financieros experimentó una disminución de 1.8 puntos en comparación al mes anterior, ubicándose en 55.1 puntos. A pesar de esta reducción, es importante destacar que el indicador se ha mantenido por encima del umbral de los 50 puntos durante cuatro meses consecutivos tendencia positiva en el ICE de los Servicios Privados no Financieros refleja un clima de confianza y optimismo en este sector empresarial en particular. Un indicador por encima de los 50 puntos indica que las empresas tienen una visión positiva de las condiciones económicas y están propensas a invertir y aumentar su productividad.