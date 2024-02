Conectarán avenidas principales del ejido en Chimalhuacán: Xóchitl Flores

Al hacer la entrega de dos magnas obras de pavimentación de las avenidas Constitución y Benito Juárez, en la colonia Corte San Isidro, del Ejido de Santa María Chimalhuacán, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, dijo a los vecinos de la comunidad que uno de los objetivos de su administración es conectar y pavimentar las avenidas principales del Ejido para que la población esté mejor comunicada y que, de esta manera, acceda a una mejor calidad de vida.



’Me da mucho gusto regresar a los Ejidos y caminar de nuevo con ustedes, recuerdo cuando venimos a hacer el levantamiento para realizar esta obra, había llovido y había muchos hoyos y baches. Hoy esta avenida quedó muy bien, porque no la hicimos con asfalto, sino con concreto hidráulico, por lo que la obra les va a durar más; hay que hacer las cosas bien y de calidad en beneficio de todos ustedes’, expresó la Presidenta Municipal.



Informó a los vecinos del Ejido de Santa María que con el presupuesto del 2024 se realizarán más obras y se brindarán más servicios, pues también, próximamente, inaugurará una Policlínica en el Ejido. ’Yo creo que en esta administración acabaremos de conectar las avenidas principales del Ejido’, adelantó la Presidenta Flores Jiménez.



Y agradeció el apoyo y la confianza de los habitantes de la comunidad, al tiempo que se comprometió a redoblar esfuerzos para seguir trabajando y culminar la pavimentación de la avenida Tláloc. La semana pasada, la Presidenta Municipal también inauguró las obras de pavimentación de las calles Arroz y Pino de la localidad. ’Estamos invirtiendo cada día más y este 2024 no será la excepción, vamos a seguir caminando para hacer más obras. Vamos a seguir transformando Chimalhuacán’, finalizó la Presidenta Municipal.



La obra de pavimentación de la avenida Constitución, en el tramo de avenida San Isidro a Benito Juárez, constó de la construcción de 4,023 m2 de pavimento de concreto hidráulico, de 965 m2 de banqueta, 804 m de guarniciones y 2 bocas de tormenta, así como de la renivelación y colocación de 15 pozos de visita, 3 registros en caja de válvulas, la aplicación de 810 m de pintura de tráfico, etc. La obra en cuestión se realizó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022 y beneficiará de manera directa a más de mil habitantes.



Mientras que la obra en la avenida Benito Juárez, que va de calle Vicente Guerrero a avenida Constitución, constó de los siguientes trabajos: construcción de 1,617 m2 de pavimento de concreto hidráulico, 359 m2 de guarniciones, 422 m de banqueta y una boca de tormenta. La obra también incluyó la renivelación y colocación de 9 pozos de visita, la renivelación de 2 registros en caja de válvulas, así como la aplicación de 359 m de pintura de tráfico, entre otros trabajos. Esta obra se realizó con una inversión del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y el Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2022 y beneficiarán a más de 700 habitantes de manera directa y a comunidades aledañas.



Finalmente, la vecina Gabriela Palma, en representación de su comunidad, dijo que la palabra de la Presidenta Xóchitl Flores es de cumplimiento, no como la de los gobiernos anteriores que únicamente prometían obras y no las efectuaban. ’Gracias, porque esta obra nos dará un mejor desarrollo social y permitirá el crecimiento económico. Estas avenidas estaban llenas de baches y hoy, en su administración, ya cambiaron porque usted es una presidenta que cumple su palabra. Sigamos fortaleciendo el Ejido’, culminó la vecina.