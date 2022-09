Conductores de transporte público entregan reconocimiento a policías de Texcoco por detención de asaltantes

Elementos de la policía municipal de Texcoco recibieron su reconocimiento por su labor a favor de la seguridad en el transporte al asegurar a presuntos asaltantes que operaban en la zona afectando a los choferes de transporte público.



El Secretario del Ayuntamiento de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, a nombre de la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, felicitó a los uniformados por su valor y esfuerzo; calificó este acto como histórico, porque ningún particular había tenido la atención de reconocer el trabajo de los policías municipales.



Por su parte del Director de Seguridad Pública y Movilidad Adrián Trápala González, señaló que, en un trabajo coordinado con todo el personal de Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), luego de la denuncia a través de las cámaras de monitoreo se logró ubicar el auto y darle seguimiento para orientar a los uniformados para su detención.



Hasta el C 4 llegaron el presidente de la ruta 91 Felix Jesús Bermúdez Corona, quien reconoció el valor y entrega de los policías municipales, ’pero muy en especial a los hombres y mujeres que el pasado 18 de agosto lograron la detención de sujetos armados que venían asaltando con anterioridad a los choferes de la ruta 91, ’pero ese día no contaban con que nuestros unidos actuaron de manera rápida y oportuna logrando la detención’, señaló el dirigente.



Agregando que: ’Primeramente quiero darle las gracias a nombre de la ruta 91 y en consecuencia gracias a nombre de la ciudadanía Texcocana’.

Para la entrega de reconocimientos, asistieron el Secretario General de la ruta 9, Alejandro Garay Espejel y el tesorero Javier Bautista Acosta, la Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos en Transporte Olivia Ayala Vite.



Tras una ceremonia cívica, los uniformados recibieron su reconocimiento, con la leyenda: ’Por su valiosa colaboración y alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, demostrando un excelente desempeño en sus funciones, contribuyendo a mejorar la seguridad en el transporte público, manifestando su compromiso con su institución y la sociedad’.



Los policías municipales de Texcoco fueron reconocidos por la detención de asaltantes que habrían desapoderado a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) de sus teléfonos celulares.