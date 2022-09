Concientizan a niños sobre la importancia del reciclado, la separación de basura y el cuidado del agua en Chimalhuacán

Las Direcciones Municipales de Servicios Públicos y de Educación llevan a cabo las ’Jornadas de Sensibilización de Servicios Públicos’ en preescolares, primarias, secundarias y preparatorias del municipio, para concientizar a niños y jóvenes sobre la importancia del reciclado, la separación de basura, el cuidado del agua y la conservación del medio ambiente.



Pablo García Colores, Director Municipal de Servicios Públicos, informó que en los centros escolares se orienta a los alumnos sobre los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. ’Posteriormente, regresaremos al origen, es decir, a la familia porque la gente piensa que la educación viene de las escuelas, pero no, la educación viene desde los hogares, por eso vamos a ir casa por casa y de manera comunitaria transmitiendo este mensaje’, indicó.



En esta ocasión, el equipo de Servicios Públicos acudió al Jardín de Niños ’Nezahualpilli’, en San Lorenzo, en donde se enseñó a 318 alumnos con diapositivas y juegos interactivos sobre el proceso del reciclaje, ahorro de luz eléctrica, no desperdiciar el agua, consumir frutas y verduras, el uso de la bicicleta, plantar árboles, fomentar la economía circular y la separación de residuos.



García Colores mencionó que este programa se inició en enero pasado y, hasta el momento, ha dado buenos resultados, por lo que se analiza la posibilidad de que personal del Departamento de Fomento Agropecuario y Forestal se sume a este programa, con el objetivo de enseñar a los niños y adolescentes a sembrar árboles y crear viveros.



’Las pláticas están apegadas a la Agenda 2030 y desde enero comenzamos con perifoneo en las calles para concientizar a la comunidad en el sentido de que no arroje basura a las calles, porque en tiempo de lluvias se tapan las coladeras; y que tampoco arroje los perros muertos a los carros recolectores de basura, porque no son basura, son nuestros amigos’, expresó el titular de Servicios Públicos al término de la plática con los niños del preescolar.