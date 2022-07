Conato de incendio en el Palacio Municipal de Chimalhuacán por demolición de mercado

Este jueves, en punto de las 19:00 horas, se inició una diligencia por parte de la Jefatura de Mercados, con el propósito de iniciar la demolición de los locales No. 34 y 35 del Mercado viejo ’Ignacio Zaragoza’, ubicado en Plaza Zaragoza s/n, en la Cabecera Municipal.



La diligencia fue en común acuerdo con el propietario de dichos locales, el C. Alberto ’N’, quien manifestó expresamente la entrega voluntaria de dichos locales al H. Ayuntamiento Constitucional de Chimalhuacán, con la finalidad de cumplir con el Plan de Reubicación y Mejoramiento del Primer Cuadro del Municipio de Chimalhuacán, toda vez que él se encuentra trabajando en el Mercado nuevo ’Ignacio Zaragoza’ desde el mes de enero del año en curso.



En relación a lo anterior, es importante señalar que dicha diligencia se efectuó con fundamento en los artículos 25 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y, además, el común acuerdo con el C. Alberto ’N’ quedó sustentado con base en los artículos 14, 16 y 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123 y 125 de la Constitución Política del Estado de México; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos del Reglamento de Mercados de Chimalhuacán, Estado de México, respetando con ello los derechos humanos del propietario.



Considerando lo anterior, se comenzó el proceso de demolición sin afectar a terceros, sin embargo, aproximadamente a las 19:30 horas, un grupo de 20 personas ingresó de manera violenta a las instalaciones del Mercado viejo ’Ignacio Zaragoza’ agrediendo al personal adscrito a la Jefatura de Mercados, motivo por el cual dicho personal tuvo que abandonar la diligencia, a fin de salvaguardar su integridad física, resguardándose en las instalaciones que ocupa el Palacio Municipal.



No obstante, este grupo de personas y otras tantas lidereadas por la C. Guadalupe Castro Aparicio continuaron con las agresiones verbales afuera del Palacio Municipal, y no sólo eso, sino que también se robaron tres motocicletas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y las vandalizaron.



Aunado a ello, estos transgresores de la ley, iniciaron un conato de incendio en la Entrada Principal del Palacio Municipal, cuyo actor intelectual fue el C. Silvestre López Cornejo, poniendo en peligro no sólo a los servidores públicos, sino además a jóvenes, mujeres y adultos que se encontraban en las inmediaciones del lugar.



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chimalhuacán reprueba este tipo de conductas antisociales que sólo afectan la armonía y paz social del municipio.



Es lamentable que agrupaciones y personas pongan en riesgo a las familias chimalhuaquenses y se aprovechen de circunstancias ajenas a ellos para sacar raja política de un acuerdo consensado, que tiene que ver únicamente entre un particular y el H. Ayuntamiento Constitucional de Chimalhuacán.



Respecto a las acciones realizadas por estos infractores, Guadalupe Castro Aparicio, se tomarán las medidas pertinentes y se llevarán a cabo los procedimientos necesarios, a fin de que este tipo de conductas violentas sean castigadas con todo el peso de la ley.



Para el Gobierno Municipal de Chimalhuacán la seguridad, tranquilidad y paz de las familias es lo primero.