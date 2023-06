Con votos se ganan las elecciones y no con encuestas

Desde el inicio de la campaña se sostuvo que las elecciones se ganan con votos y no con encuestas que se publicarán por todos lados, en esta recta final del proceso electoral, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla.



No hay resultado escrito en piedra y las encuestas que se exhibieron en lo que va del año nunca lograron medir bien la intención de voto de la alianza Va por el Estado de México, por el contrario, si intentaron sobreestimar a Morena, manifestó el dirigente partidista.



Pero los antecedentes son claros, como fue el caso de las alcaldías de la Ciudad de México donde se equivocaron con Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras o Cuauhtémoc; lo mismo ocurrió con los principales municipios como Naucalpan, Metepec, Tlalnepantla, Lerma o Toluca, donde también fallaron, dijo.



’Lo que ellos quieren es hacer creer que la elección ya está decidida, para que la gente no salga a votar. A ellos les conviene una baja participación, por eso es muy importante que la gente salga a votar el próximo domingo por el PAN, PRI, PRD o Nueva Alianza’, resaltó.



Dejó en claro que la gran mayoría de las encuestas las paga Morena, ’es parte de su estrategia publicitaria y las otras se equivocan. Lo que sí reflejan claramente todas las encuestas es la tendencia, que esta elección se cerró, ellos bajaron y nosotros subimos’.



En particular, El Financiero revela en su mismo artículo que el amplio margen de error de la encuesta puede llevar a una diferencia de solo 7 puntos en la preferencia electoral. Mientras que la otra encuestadora de El Universal se equivoca como ocurrió con las mediciones de las alcaldías de Ciudad de México.



Las votaciones se ganan en la calle y el PRI es un partido orgánico con 6 mil 575 comités seccionales que darán la pelea palmo a palmo el 4 de junio próximo con el fin de detener la tragedia que vive el país con Morena, finalizó.