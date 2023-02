Con su fundador tras las rejas, asociación que alimenta perros se convierte en un peligro para pobladores

Por la calle de Grafito, misma que conecta a las colonias Abundio de Antorcha Campesina y Renacimiento, transitan desde infantes y mujeres con niños en brazos hasta personas de la tercera edad. Sin embargo, todos ellos corren peligro y ya algunos pobladores han sido mordidos por jaurías, mismas que se concentran en los alrededores de una vivienda particular donde otrora se encontraba la asociación ’Alimentando Lomitos’.





La asociación fue fundada por Cristian Guerrero Barragán, exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo (RyTVH) quien se encuentra actualmente tras las rejas como medida precautoria ante riesgo de fuga luego de una mala administración que causó la pérdida de 11 estaciones de radio al interior de la entidad.



Sobre las personas que quedaron al frente de la asociación, Nadia Ubaldo Rubio y Sofía Guerrero Ubaldo, los vecinos no dan mayor referencia pues sencillamente llevan semanas, según señalaron, sin dar ningún tipo de atención.



“Hace unos días pasó por aquí una chica, quien dijo que fue a informarse sobre vacunas para su mascota. No encontró a nadie. Llevan semanas sin que se vea ningún movimiento (en la asociación). El año pasado me visitaron al menos tres veces para que instalara afuera de mi local un bote (garrafón) para darles de beber (a los perros) pero me he negado. Lo que queremos es que no haya más perros porque muerden a las personas”, señaló una comerciante instalada en la calle de Grafito, quien tiene un negocio de tortillas hechas a mano.



El peligro como resultado de la negligencia



Ubicado en la primera privada de Literatura 119 en el fraccionamiento Renacimiento, una vivienda particular fue habilitada como supuesto “Centro de recuperación”. Su instalación se dio en diciembre de 2021.







Hoy sin embargo, con Guerrero Barragán tras las rejas, el inmueble -que no cumple con norma sanitaria alguna y que se ubica en un complejo familiar- no sólo está deshabitado sino que esa zona se ha convertido en una donde se reúnen jaurías.



En una primera visita se pudo constatar que afuera del domicilio, donde los canes se reúnen porque alguna vez se les dejó comida, al menos 5 perros estaban recostados sobre el pasto; ninguno tenía collar y son agresivos.







Cuando se preparaban las cámaras para grabar videos, uno de los perros levantó la mirada y corrió a atacar, refugiándose los reporteros detrás de un muro usado para jardinería. Posteriormente, al no hallar cómo morder, se siguieron de largo hacia el camino para después regresar. El video rescatado es posterior a que no pudieran morder y antes de que regresaran algunos de ellos (por la sorpresa, el botón se activó en ese momento y no cuando se dio el ataque).