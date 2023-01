Con sonajas hechas con botellas de pet y piedras reciben al equipo de la ’Batalla Maestra’

AMECAMECA, Estado de México.- ’Los ideales de millones son escuchados y por ellos no debemos perder la oportunidad de un verdadero cambio.



El Estado de México está más fuerte que nunca y honraremos su larga historia comprometidos con el objetivo del cambio, la esperanza del cambio está de nuestro lado’, afirmó la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA para Gobernadora del Estado de México.



En Amecameca, con miles de simpatizantes y militantes de MORENA, la maestra Delfina Gómez reconoció a los millones de hombres y mujeres simpatizantes que apuestan por la transformación y que recorren todo el estado para sumar a todas las voces.



’Lo que me resta de vida no me va a alcanzar para agradecer tanto cariño de las y los morenistas, pero sepan que la lucha por un mejor Estado de México está más fuerte que nunca’, expresó Gómez Álvarez en emotivo discurso ante la militancia de Amecameca.



’Y la gente se pregunta ¿esos quiénes son? Somos Delfinianos de puro corazón’, sonó con fulgor afuera de un centro de reuniones en la colonia Guadalupe

Interrumpida constantemente por las porras y los halagos, la maestra Delfina Gómez señaló que esa efusividad es correspondida, escuchando a la militancia que acudió entre mujeres, adultos mayores, pueblos originarios y jóvenes, sin excluir a nadie.



’Hay que darle la oportunidad a las y los jóvenes, porque ellos piden ser tomados en cuenta y tenemos el deber de abrirles la puerta a nuestros jóvenes y sumarlos a esta oportunidad de cambio’, afirmó la maestra Delfina Gómez.



En tanto, en su visita a militantes y simpatizantes de la colonia Valle de los Reyes, municipio de La Paz, la maestra Delfina Gómez explicó: ’Hoy vengo a decirles que la maestra está más puesta que un calcetín.



Que la maestra ya está deseosa de estar trabajando y que la maestra está agradecida por todo lo que han hecho ustedes’.



Luego de recorrer varias calles entre los morenistas que la vitoreaban y aplaudían, agradeció el apoyo de todas y todos, y dijo que están listos para la gran batalla.



’Estamos ya todos listos para esa gran batalla. Ahora, por estar en etapa de precampaña vengo a ponerme a sus órdenes, pero amenazo con regresar para caminar más calles y visibilizar pendientes en cada zona del municipio’, señaló Delfina Gómez entre sonidos producidos por sonajas construidas por la militancia con botellas de pet y piedras.



Juan Hugo de la Rosa, presidente nacional de Unidos Por Un Mejor País, señaló que es necesario dejarle a las nuevas generaciones una vida más digna, y que la maestra Delfina Gómez representa esa oportunidad de cambio después de casi un siglo de rezago y abandonó en el estado.



’Sin duda, es la gran oportunidad de cambio sobre todo porque tenemos en la maestra Delfina Gómez una mujer humilde, sencilla y honesta a toda prueba’, expresó De la Rosa García.



También, De la Rosa dijo que ante la tentación de vender la voluntad política, debe ser más fuerte la motivación de construir un mejor Estado de México.