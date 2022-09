Con pelotas premian valentía de niños de siete años que se vacunan en Tezoyuca

El alcalde de Tezoyuca, Edgar Uriel Morales Ávila, entregó pelotas a decenas de niños que asistieron a la jornada de vacunación contra Covid-19, para pequeños de siete años cumplidos en este 2022, a quienes se les aplicó la primer dosis de pfizer pediátrica y recibieron una pelota como premio a su valentía por dejarse inyectar.



Morales Ávila, supervisó esta jornada y mantuvo un acercamiento con los menores, para platicar con ellos, entregarles su pelota e incluso utilizar su teléfono celular para mostrarles alguna caricatura, con el fin de que los pequeños se relajarán un poco, mientras el personal de enfermería los inocula en su brazo izquierdo.



El edil de Tezoyuca, calificó esta jornada de vacunación con una muy buena respuesta por parte de los padres de familia, que acuden a vacunar a sus hijos, pues de las mil dosis destinadas para Tezoyuca, hasta las diez de la mañana ya se habían aplicado doscientas dosis.









De igual forma, hizo un llamado para mantener las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia y recalcó la gran importancia de las jornadas de vacunación pues es la estrategia para erradicar enfermedades.



Kevin de siete años, acudió a vacunarse acompañado de su abuelita y no pudo evitar llorar al ser vacunado, pero olvidó el llanto en cuanto le dieron su pelota y un jugo de sabor por asistir a esta jornada.





Por su parte, Karen Citlali López González, jefe de enfermeras del Ceaps Tezoyuca, mencionó que en estas primeras horas de vacunación, el personal de apoyo para esta jornada como la Brigada Correcaminos, enfermeras y médicos del ISEM, se enfrentan principalmente a la ansiedad que los niños presentan por el temor a la jeringa.



La jefa de enfermeras recomendó, que los niños deben de venir desayunados e hidratados, acompañados por un adulto quien debe brindarles seguridad para reducir la ansiedad y así evitar que los niños presenten síntomas como dolor de cabeza, nausea o dolor de estómago por los nervios.



También señaló, que en caso de presentar fiebre, inflamación, dolor articular, malestar general, un baño de agua tibia y tomar paracetamol ayudará a reducir las molestias.



Por último, recomendó seguir usando el cubrebocas quirúrgico, no bajar la guardia en este regreso a clases y así evitar episodios como los que se dieron en un inicio de la pandemia donde hasta se multaba a la gente por no usar cubrebocas.