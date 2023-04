Con más cámaras y botones de pánico reforzaremos el cuidado de las mujeres en el transporte público, "Serán nuestros ojos": Delfina Gómez

IXTAPALUCA, Estado de México.- Luego de ganar el debate, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, ratificó ante más de 20 mil mexiquenses en Ixtapaluca que la seguridad y los derechos de las mujeres serán un tema prioritario en su proyecto de gobierno.



Arropada de las dirigencias de los partidos integrantes de la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, la maestra Delfina Gómez, como en el debate, propuso fortalecer la comunicación entre las cámaras de vigilancia y los botones de pánico instadas en las unidades del transporte público con los Centros de mando y Control (C5).



Ovacionada con los gritos de "ganamos el debate" y "gobernadora, gobernadora", la maestra Delfina Gómez recibió felicitaciones por su triunfo en el evento y de inmediato insistió en la necesidad de reforzar las cámaras de seguridad con los botones de alerta en las unidades de transporte.



’Algo que me comentaban los transportistas es que las cámaras de seguridad y los botones a veces no funciona, por eso vamos a reforzar esa tarea’.



Como lo propuso en el debate, la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, ratificó que la violencia de género es un tema importantísimo y muy doloroso para todas las mujeres que lo han vivido.



’Lo que queremos hacer es aumentar la Policía de Género.



La intención es que esta exista también en los municipios para atender y darle prioridad a los feminicidios, violaciones y desapariciones’, subrayó en su primer evento multitudinario después del debate estatal.



Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, Mario Delgado Carrillo, al referirse al debate, dijo que anoche se ’les apagó su última velita’.



Dijo que saben que están perdidos y que no tienen esperanza.



’Vimos a una candidata desesperada, acorralada, enojada y grosera porque sabe que va, por lo menos, 20 puntos abajo. Ayer estábamos muy contentos.



Estamos listos para el cambio. No hay mal que dure 100 años. Estamos viendo el fin de un régimen político basado en la corrupción, en el abuso, pero hay que concretarlo, tenemos que salir a votar’, afirmó ante una multitud reunida en el gran estacionamiento de un centro comercial de Ixtapaluca.



En su oportunidad, Higinio Martínez Miranda, delegado especial del CEN de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México, luego de reiterar que la maestra Delfina Gómez fue quien ganó el debate, citó a la candidata a gobernadora de MORENA, PT y PVEM, en el sentido de que somos un estado con atraso debido a la corrupción que ha dejado el gobierno estatal.



’Todavía anoche nos decía la otra candidata que ella sí se iba a portar bien, que ella sí iba hacer las cosas, que ella sí iba a cambiar. ¿Cómo creer esto?, si lo que vivimos en Ixtapaluca es el engaño, la burla y la mentira’, apuntó el delegado especial en referencia al triunfo de la maestra Delfina Gómez en el debate de anoche.



Apoyaron a la maestra Delfina Gómez en el gran evento de este lunes: Mario Delgado, Carrillo, presidente del CEN de MORENA; Higinio Martínez Miranda, delegado especial del CEN de MORENA para el proceso electoral del Estado de México; Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, José ’Pepe’ Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México, y Norberto Morales, representante del Partido del Trabajo.