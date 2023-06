Con la derrota del PRIAN en EdoMéx, perdieron también toda posibilidad de ser competitivos en 2024

La derrotas de la alianza PRI-PAN-PRD en el Estado de México caló hondo en sus aspiraciones para ser competitivos en los comicios de 2024, pues de esa forma su última esperanza para poder operar recae en Movimiento Ciudadano, quien por enésima vez les volvió a decir que no y correctamente los bautizó como ’una alianza perdedora’.



’Quieren que nos subamos en su Titanic’, expresó Dante Delgado ante la invitación de las dirigencias aliancistas para conformar un bloque opositor, señalando además que el PAN no se ha cansado de insultarlos y el PRI tiene por dirigente un gran aliado de AMLO que lo que toca lo pierde. Del PRD ya ni habló, pues probablemente pierda su registro el próximo año.



Y es que tanto el PRI como el PAN necesitan dinero para operar. Es más, en aquellas entidades donde han perdido, señalan al gobernador saliente como responsable de ’entregar la plaza’ -con lenguaje propio de los mafiosos- y les culpan de no haberlos apoyado (económicamente), dando como mensaje a la sociedad que esperaban no menos que su intervención directa -e ilegal- para imponerse al sentir ciudadano expresado en urnas. Quieren elecciones fraudulentas, pues, y no ir por esa vía los hace traidores al partido así seguirles la corriente sea traicionar al pueblo.



Decir que Movimiento Ciudadano no aportaría los votos suficientes para hacer frente al bloque morenista (se puede constatar en México Elige) y el PRIAN lo sabe bien. Los naranjas por su parte saben que acceder a dicha presión simplemente les haría perder lo conseguido en los últimos años.



La razón por la que la derrota del Estado de México obliga al PRIAN, hoy más que nunca, a convencer a Movimiento Ciudadano es económica.



Para operar, entendido eso como el arte de comprar voluntades a través de triquiñuelas en las que por años se han especializado, requiere una fuerte inversión y las entidades ahora en poder del PRI y del PAN no les aportarían lo mismo que Jalisco y Nuevo León para movilizarse en 2024. Dante lo sabe y si bien no cuenta con esperanza alguna para retener las entidades que hoy gobierna, tampoco se ve especialmente motivado de darle dichos recursos a quienes solamente quieren ver una elección más para llenarse los bolsillos: no hay necesidad de dividir y de repartir el botín de la derrota, especialmente cuando es visto ya como una jubilación.



El hashtag clasista "#Delfindia" impulsado por sus seguidores en redes es insuficiente para evidenciar el dolor que tienen en el alma por haber perdido 2024 de manera anticipada.