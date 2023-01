Con fortuna de 14 mil millones, García Luna tejió red que involucra prensa, fiscalías y policías: Santiago Nieto

Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), aún conserva redes de poder en la prensa, en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tiene los ’recursos suficientes’ para pagar despachos de abogados en México y Estados Unidos, alertó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Nieto Castillo afirmó que la sociedad debe poner especial atención en el juicio de García Luna en Estados Unidos —donde es acusado de recibir sobornos por parte de grupos del crimen organizado— pues personajes que trabajaron con él de manera cercana aún se encuentran vigentes en distintos ámbitos.



’Debemos estar atentos en el caso de García Luna, es una persona que tiene enormes redes todavía, tiene periodistas a su mantenimiento en México que lo están defendiendo, no muchos afortunadamente, pero existen. La sociedad mexicana requiere saber qué fue lo que sucedió y cuál fue el impacto real que tuvimos en ese sexenio y con todo lo que motivó para nuestro país’.





Santiago Nieto indicó que luego de asumir el puesto al frente de la UIF, tras la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, pudo constatar que algunas subprocuradurías de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, aún están encabezadas por personas que vienen de las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.



“En las secretarias de seguridad y en la Fiscalía General de la República, tenemos personas que estuvieron colaborando con él de forma cercana que se encuentran particularmente en el ámbito federal. El Gobierno del Presidente López Obrador ha encaminado una política de limpieza de las corporaciones de García Luna, pero fue gente que se fue heredando generación tras generación, sexenio tras sexenio”.



Nieto Castillo, quien actualmente se desempeña como encargado de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, aseguró que la creación de la Guardia Nacional fue una medida del Presidente López Obrador para terminar con los conflictos de la Policía Federal generados por gente vinculada a García Luna.



Santiago Nieto explicó en ese sentido que durante el sexenio de Felipe Calderón, el entonces Procurador Eduardo Medina Mora y Genaro Garcia Luna, tuvieron un enfrentamiento que culminó en la separación de la Policía de Investigación de la PGR, situación que mermó la capacidad operativa de la dependencia.



“El culpable de que no tengamos un sistema fuerte de investigación ministerial es García Luna en el pleito que tuvo con Medina Mora quien se lleva la policía que tenía y deja solo 5 mil efectivos para el país en la Policía Ministerial, esto fue un hecho terrible porque lo que hizo fue cercenar la investigación de los delitos y reducir la capacidad operativa de la entonces PGR por un capricho de naturaleza personal”.



Genaro García Luna no sólo enfrenta acusaciones por vínculos con el narcotráfico, además tiene otros procesos en México por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.



A estos señalamientos se suma una demanda civil presentada el 21 septiembre de 2021 en Miami, Florida, por la UIF por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados, un caso por el cual el Gobierno reclama la devolución de 700 millones de dólares provenientes de contratos públicos ligados a estas compañías.



“Nosotros vamos a procurar recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida, y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar allá y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, sí podemos, y se está trabajando en eso, 700 millones de dólares y otros posibles activos”, indicó el pasado 24 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.



Ante esta situación Santiago Nieto confirmó que existen tres procesos diferentes en México. Además, dijo, Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF, ya ha presentado los alegatos por el Estado mexicano.



Nieto Castillo mencionó que él fue el que planteó la idea ante el Presidente López Obrador y ante el Canciller Marcelo Ebrard de presentar una demanda para la recuperación de los activos:



“Si vemos más o menos el monto, en la contratación gubernamental estaremos hablando de más de 200 millones de dólares, pero en Estados Unidos, el despacho que contratamos, nos hacía un cálculo junto con las autoridades norteamericanas que había cerca de 200 millones de dólares adicionales que había movido García Luna en Estados Unidos. Se presentó la demanda ante los tribunales de Florida, ellos presentaron un recurso, no les dieron la razón y apelaron”.



El extitular de la UIF aclaró además que César de Castro no es el único abogado que García Luna tiene para enfrentar las causas en su contra, pues aseguró que detrás de él se encuentra un despacho “que opera tanto en México como en Estados Unidos”. Y recalcó que García Luna cuenta con “recursos suficientes”.



“Tiene un despacho que opera tanto en México como en Estados Unidos y que fue el que presentó la denuncia anónima pero eran ellas las únicas personas que tenían conocimiento del contrato y por otro lado han llevado la defensa y han estado compareciendo en el ámbito de la FGR y en el ámbito de la demanda civil en Estado Unidos. Tiene (García Luna) recursos suficientes, México congeló las cuentas tanto de él como de la hermana, de la esposa que estaban vinculados con Black, la empresa que contrató Mancera, también promovieron amparos para que se les descongelaran las cuentas, en la mayoría de los casos los perdieron”.



Como Secretario de Seguridad, García Luna reportó en su declaración patrimonial de inicio ingresos mensuales netos por 160 mil 540 pesos por este cargo, así como dos casas obtenidas por crédito con valores de 862 mil 800 pesos y 2 millones 350 mil pesos, y dos mustang de colección comprados al contado y una Land Rover comprada con un crédito. Para su declaración de conclusión, la última que hay en la plataforma habilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.



Sin embargo, el diario El País publicó que durante el Gobierno de Peña Nieto, García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario español, el exfuncionario recibió 745.4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto, indica el reporte, se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EU.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO