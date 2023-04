Con Del Mazo y el PRI, 2 mil mdp para autos de lujos a funcionarios

Toluca, Méx., a 09 de abril de 2023.- Mientras el presidente del PRI estatal pretende descalificar la propuesta de la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena-PT-PVEM a la Gubernatura sobre bajar sueldos a altos funcionarios y aplicar política de austeridad, oculta que en el periodo del Gobernador Alfredo del Mazo que está por concluir, prevalecieron los privilegios con el gasto de más de 2 mil millones de pesos en compra y renta de autos de lujo a funcionarios, aseguró el diputado Faustino de la Cruz.



En un año el Gobierno del Estado de México gastó, casi 2 mil millones de pesos en la renta de cientos de autos y camionetas del año, para secretarios, subsecretarios, jefes administrativos y contralores durante 36 meses, de acuerdo con información de transparencia que fue publicada en medios de comunicación.



El gobierno mexiquense, que está a cinco meses de concluir y deja 9 hospitales inconclusos, pago cuotas mensuales de 141 mil 638 pesos por la renta de una camioneta con blindaje nivel III, a la empresa Integra Arrenda SOFOM y pagos desde 15 o 20 mil pesos, hasta 30 o 70 mil pesos, por renta de vehículos de lujo a funcionarios del Gobernador.



’En el caso del Estado de México hay total falta de transparencia, es conocido que los funcionarios ganan más y tienen muchos privilegios, el Gobernador tiene facultad para asignar, premiar e incentivar a sus cuadros políticos’, aseveró De la Cruz.





Los dos mil millones de pesos que destino el gobierno estatal del PRI para rentar autos de lujo durante tres años en Edomex, equivalen al presupuesto que autorizó durante dos años la Legislatura local para terminar 10 hospitales inconclusos desde hace nueve años, y de los cuales solo terminaron uno, el más pequeño, y significan más de 10 veces el presupuesto de la Secretaria de Salud.



’Es un acto desesperado de Eric Sevilla querer empañar la propuesta que tiene la maestra Delfina, porque al fin de cuentas la austeridad va a llegar al Estado de México, no es con engaños como hoy la candidata del PRI pretende hacerlo, porque no lo hicieron en el actual gobierno, ni en su partido, ni en la Cámara Local; Alejandra Del Moral está fuera de contexto’, advirtió.





Uno de los más beneficiados con los privilegios fue el ex Coordinador de Comunicación Social Zamudio, quien por cinco años y medio estuvo al frente de la política de comunicación del gobierno mexiquense y la imagen del Gobernador Alfredo del Mazo.





En su periodo, Pérez Zamudio tuvo a disposición un gasto diario superior a los 19 mil pesos durante tres años para el arrendamiento de 27 camionetas y autos último modelo, como parte del contrato de arrendamiento de automotores fue por 21.2 millones de pesos con número CS/46/2018, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., la cual obtuvo al menos, en total, 27 contratos entre finales de 2017 y 2018, para la renta de miles de autos de lujo, para el gobierno estatal, con un total de mil 801 unidades, para todas las dependencias gubernamentales.





De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que el Gobernador tiene un sueldo de 159 mil 344 pesos mensuales, su ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Jorge Pérez Zamudio tenía una percepción de 138 mil 419 pesos, equiparable a los Secretarios de Estado.





En su periodo, el titular de Comunicación del Gobernador inyectó al menos 60 millones de pesos a un medio digital donde se promocionó en los últimos meses Alejandra Del Moral, cuando era Secretaria de Desarrollo Social y hoy candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD a la Gubernatura.





Incluso por ello, Morena pidió que Autoridades Electorales abrieran investigación contra de Jorge Pérez, por el manejo discrecional, sin Presupuesto equivalen a lo destinado para concluir 10 hospitales y 9 siguen sin terminar claras, en el uso de al menos 2 mil 352 millones de pesos en presupuestos asignados a Comunicación Social entre 2018 y 2022, bajo criterios clientelares y tráfico de influencia.