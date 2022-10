Con austeridad se puede. Aprueban incremento en Presupuesto sin nuevos impuestos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley Federal de Ingresos 2023, en la cual incrementarán presupuesto, sin aumentar impuestos así como tampoco crearán gravámenes nuevos.



La Ley Federal de Ingresos fue avalada con 266 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT, 212 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD y MC, así como cero abstenciones; por lo cual realizarán su discusión en lo particular.



Entre las previsiones del Gobierno federal para el próximo año destaca un crecimiento de 3%, una inflación de 3.2%, tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y precio del barril de petróleo de 68.7 dólares.



El pasado 14 de octubre ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2023, nuevamente con equilibrio previsibilidad, que no prevé autorización para endeudamiento, fortalece la obra pública, las partidas en salud, desarrollo social, seguridad, la política salarial y el apoyo a los sectores productivos con el objetivo de generar más empleos privados.



#ÚltimaHora 266 votos a favor, 212 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. pic.twitter.com/1EvaCqzzRF — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2022

Morena sostuvo que la Ley de Ingresos para 2023 es responsable y realista, reactiva la actividad económica y genera mejores condiciones de ingreso para el país.“El día de hoy votaremos a favor de La Ley de Ingresos, porque asegura los recursos para garantizar los programas sociales a los más pobres de nuestro país y porque garantiza los recursos para el crecimiento y desarrollo de México, pero también al gasto para para entidades federativas y municipios”, dijo el Diputado Daniel Gutiérrez.Mientras que el legislador panista Carlos Valenzuela criticó la falta de empleos aún cuando la creación de empleo de enero a septiembre fue de 789 mil 210 puestos, de los cuales el 74.3% corresponde a empleos permanentes, siendo el tercer incremento más alto desde que se tiene registro considerando períodos comparables, de acuerdo con el IMSS.“Vienen aquí con vivas al Presidente, con carteles, con aplausos para su movimiento. Amigas y amigos de Morena, los vivas a López Obrador no están bajando el precio del kilo de tortilla. Amigas y amigos de Morena, los aplausos a su Presidente no están generando empleos a los mexicanos que tanto lo necesitan”.El pasado 8 de septiembre, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó el Paquete Económico 2023 al Congreso de la Unión para su discusión y posterior aprobación.En ese entonces destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo no contempla aumento a ningún impuesto ni recortes en programas sociales, y afirmó que se seguirá fomentando el ahorro y la disciplina por parte del Gobierno federal, sin sacrificar los programas sociales, ni la salud, ni la educación.Así también la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, primera del Paquete Económico para el 2023.Con 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención, avaló la Ley Federal de Derechos, la cual se encarga del uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.La minuta avalada establece un nuevo esquema para el cobro del derecho por el uso del espectro radioeléctrico, el cual se pagará anualmente por cada enlace y por megahertz concesionado. El cobro es a partir de 138.78 hasta 8 mil 700.14 pesos.La reforma señala que el cobro es por cada estación terminal de cada enlace multicanal o por cada punto extremo del mismo o antena, por cada repetidor y por cada grupo de canales telefónicos o fracción o de capacidad equivalente.Agrega que las empresas que se dedican al blindaje de automóviles paguen en el próximo año un nuevo derecho de 500 pesos por la autorización de la constancia de autentificación, pues señala que este es un servicio demandado por las empresas de seguridad privada, ya que en los últimos tres años la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha prestado 7 mil 650 servicios.Con información de FORBES