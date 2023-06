Con 3.3 millones de votos, Delfina Gómez será la gobernadora más votada del Estado de México

ÑTOLUCA, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, virtual gobernadora electa del Estado de México por la candidatura de MORENA, PT y PVEM, será la gobernadora más votada en la historia del Estado de México, al registrar 3 millones 362 mil 127 votos.



De acuerdo con los cómputos distritales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los votos obtenidos por la maestra Delfina Gómez el pasado 4 de junio superaron a los alcanzados por los exgobernadores priístas de la entidad, como Eruviel Ávila, quien obtuvo 3 millones 018 mil 588 votos; Alfredo del Mazo, 2 millones, 040 mil 709 votos; Emilio Chuayffet, 1 millón 949 mil 356 votos; Enrique Peña Nieto, 1 millón 801 mil 530 votos; y Arturo Montiel, con 1 millón 371 mil 564 votos.



De esta forma, la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez pasa a la historia no sólo porque se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado, sino también porque será la gobernadora más votada por los mexiquenses.



’Las y los mexiquenses decidieron que es momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro estado, me comprometo a trabajar sin descanso por este pueblo y apoyarlo en su noble anhelo de una vida mejor y más justa’, aseveró la morenista Delfina Gómez.



Y es que luego de 100 años de desatención y olvido, el pueblo del Estado de México eligió un cambio en la gobernanza de su entidad, logrando así que la maestra Delfina Gómez obtuviera el triunfo en 95 de los 125 municipios que conforman el Estado de México, es decir, en el 76 por ciento.













’En cada uno de los 125 municipios que recorrimos durante la campaña, encontré corazones abiertos a la esperanza. Los tengo no solamente en mi corazón, sino también en mi mente y por eso recibo con orgullo y con mucha responsabilidad esta tarea, estén seguros que vamos a tener una gobernanza diferente, los servidores públicos vamos a estar para servir, no para servirnos, nada de corruptelas y nada de tranzas’, finalizó la virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.