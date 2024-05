Compromiso de Nazario Gutiérrez de no autorizar asentamientos masivos en Texcoco

Nazario Gutiérrez Martínez, candidato de la coalición ’Sigamos Haciendo

Historia’, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración

Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México

(PVEM), se comprometió ante los candidatos morenistas a qué en su

gobierno no habrá desarrollo habitacional masivo.



Ante la candidata de la coalición a la presidencia de México ’Sigamos

Haciendo Historia’, Claudia Sheinbaum, el candidato al Senado de la República Higinio Martínez Miranda, el Candidato a Diputado Federal

Jesús Cuanalo, la candidata a Diputada Local, María José Pérez

Domínguez ; Nazario Gutiérrez señaló:

’Desde está tierra le decimos que, usted va a ganar en Texcoco el 2 de

junio, bienvenida a la tierra de personajes políticos, tierra de la gobernadora

del estado de México Delfina Gómez Álvarez, tierra del senador Higinio

Martínez, le decimos qué en está tierra y en está región usted va a ganar

y arrasar el 2 de junio’, afirmó.



Agrego dirigiéndose a las candidatas que están buscando la presidencia

municipal de Texcoco: ’Quiero mandar un mensaje a mis opositoras en

Texcoco,-dijo dirigiéndose a Claudia Sheinbaum- delante de usted en mi

gobierno no habrá unidades habitacionales masivas’.



Dejando en claro que una contienda electoral debe ser de propuestas,

no de ataques políticos y desestabilización social.



’Por qué tengo un principio de no mentir, no robar y no traicionar al

municipio de Texcoco’ puntualizó.



Ante miles de texcocanos Nazario Gutiérrez Martínez, enfatizó la

importancia de cuidar el desarrollo y el crecimiento natural de Texcoco,

cuidando la sustentabilidad, incluyendo a todos los sectores sociales y

dando continuidad a un proyecto que ha llevado a Texcoco al progreso

y desarrollo.