Como mexiquense y mujer les digo, la esperanza del cambio ya está aquí para ponerle fin a tanta indiferencia y abuso: Delfina Gómez

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, afirmó enérgicamente que la indiferencia y el abuso del viejo régimen está cerca de terminar en la entidad, y llamó a la militancia a trabajar de manera unida y coordinada para lograrlo.



’Como mexiquense y como mujer les digo: esta es nuestra gran oportunidad de decirle ‘ya basta’ a tanta indiferencia y abuso.



Es hora de estar unidos, sumarnos a un esfuerzo y trabajar coordinados para recibir el cambio que ya viene para el Estado de México’, sentenció la maestra Delfina Gómez en la explanada municipal de Atizapán de Zaragoza.



En la tierra que vio nacer al expresidente Adolfo López Mateos, quien tras nacionalizar la energía eléctrica en 1960 advirtió que en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarían entregar de nuevo el petróleo y los recursos naturales a los inversionistas extranjeros, la maestra Delfina Gómez apeló a la dignidad de la militancia para no confiar nunca más en los de siempre.



’Es necesario no confiarnos, por lo que debemos estar unidos y coordinados con nuestros aliados del PT y PVEM para llegar a las metas que nos hemos trazado sin importar el color o las siglas, sino los ideales de justicia social que nos motivan todos los días’.



En medio de una calurosa bienvenida por decenas de militantes y simpatizantes que se encontraban en la Avenida De los Maestros, la maestra Delfina Gómez recordó la caminata de la ’Esperanza’ de Texcoco a Toluca en el 2017, y también rememoró que fue recibida por el perrito ’Peluso’, cuyo animalito volvió a cargar en brazos este domingo.



’El Peluso tuvo esa generosidad de acompañarnos en esa caminata y ahorita que lo veo, reafirmo las causas por las cuales luchamos.



Ahora, en esta etapa de precampaña no puedo hablar de muchas cosas, pero amenazo con regresar a Atizapán de Zaragoza’.





’Hace rato les decía: ‘no vamos bien, vamos súper requetebién’, porque ustedes, mujeres y hombres libres de MORENA, algunos desafiando al viejo régimen ante la amenaza tan perversa de perder un apoyo, están aquí no solo escuchando, sino que traen en papelitos sus propuestas, interesados en dejarle un mejor entorno a sus hijos, a sus nietos y eso vale oro’, expresó emocionada la maestra Delfina Gómez.