Comienzan a disminuir homicidios dolosos con AMLO como no sucedía en dos sexenios

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó ayer que durante el gobierno de Felipe Calderón el número de homicidios se incrementó casi 200 por ciento, mientras en el suyo ha disminuido 9 por ciento.



Durante su conferencia matutina y ante las críticas de la oposición por el problema de la inseguridad, el mandatario mostró una gráfica con los porcentajes de homicidios registrados durante los pasados seis sexenios.



En el Salón Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se tuvo un aumento de 9.28 por ciento, Ernesto Zedillo lo bajó 31 por ciento y con Vicente Fox la reducción fue de 1.62 por ciento.



López Obrador agregó que Calderón fue campeón, pues el porcentaje de homicidios se disparó casi 200 y con Enrique Peña Nieto 59.



El político tabasqueño confió en seguir avanzando en este tema, al destacar que ayer hubo 13 estados donde no hubo homicidios.





Por lo que hace a la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, señaló que no tiene toda la información del caso y que el tema aún no se ha tratado en las reuniones de seguridad con integrantes de su gabinete.



Recordó que los lunes, la jefa de Gobierno de la ciudad acude a esas reuniones e informa. Si bien la investigación la hizo el gobierno capitalino, expuso que tiene algunos elementos, pero aún no hay nada en firme.



Previamente, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que se detuvo a Alfredo Evaristo, alías El Chino, quien cuenta con orden de aprehensión por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y forma parte del grupo criminal en el que participa José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto autor material del asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas en Chihuahua.



Hasta la fecha han sido detenidas 13 personas relacionadas con El Chueco, y de ellas, siete ya fueron vinculadas a proceso penal por diferentes delitos, explicó.



En la conferencia matutina, el funcionario resaltó que sigue la búsqueda de Portillo Gil y se espera que en los próximos días sea detenido.



Mejía Berdeja precisó sobre el caso de Debanhi Escobar, la joven asesinada en Nuevo León, que este viernes está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de ONU-Mujeres se reúnan para compartir estudios y criterios sobre los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se le practicó al cuerpo para unificar el informe. El lunes se presentará el documento a las diversas instancias involucradas.



Sobre el homicidio del comunicador Luis Enrique Ramírez Ramos, señaló que fue sujeta a prisión preventiva justificada Brysia Carolina (N) imputada por encubrimiento. Hay una tercera orden de aprehensión contra un presunto autor material del asesinato, agregó.



Por lo que hace a la inseguridad en San Luis Potosí, el subsecretario manifestó que en coordinación con el fiscal estatal José Luis Ruiz, se establecerá una célula de trabajo antihomicidios y antisecuestros como se hizo en Cajeme y en Zacatecas.Alonso Urrutia y Georgina Saldierna | LA JORNADA