Comienza pago por limpieza a afectados por Otis por parte de Bienestar

La Secretaría de Bienestar ha publicado el calendario de entrega de apoyos para la limpieza a las personas afectadas por el huracán "Otis" en Acapulco y Coyuca de Benítez que han sido censadas.



El proceso de entrega comenzará el miércoles 29 de noviembre con apellidos que comiencen con las letras A y B, el jueves 30 con la letra C, el viernes 1 con las letras D, E y F, el sábado 2 con la letra G, y el domingo 3 con las letras H, I, J, K y L.



La entrega de apoyos seguirá el lunes 4 con apellidos que comiencen con la letra M; el martes 5 corresponderá a las letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 6 será la letra R; el jueves 7 la letra S, y el viernes 8 finalizarán los pagos con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.



La dependencia ha aclarado que se enviarán detalles sobre el módulo y la hora correspondientes para el cobro de los apoyos mediante un mensaje de texto al número de celular correspondiente, por lo que solicitan a la población estar atenta a mayor información.



Basándome en la información proporcionada, se espera que la Secretaría de Bienestar inicie la entrega de apoyos financieros correspondientes a tareas de limpieza a partir del miércoles. La distribución de los fondos para reconstrucción se realizará en dos exhibiciones separadas.



El Presidente López Obrador mencionó el problema de inseguridad que persiste en el municipio cuando anunció el inicio de los pagos el miércoles. Afirmó que en las sedes de pago habrá vigilancia de la Guardia Nacional (GN), aunque no hizo referencia a lo que sucede en las colonias.



Por otra parte, en su mensaje del domingo, el arzobispo expresó su agradecimiento a aquellos que han reanudado sus actividades comerciales en Acapulco tras el huracán, destacando que este acto fortalece y anima a que más comercios retomen sus labores. Asimismo, agradeció a quienes han donado su tiempo, servicios profesionales y compartido sus pertenencias, ya que esto contribuye a que muchos acapulqueños recuperen su autonomía.



El arzobispo hizo hincapié en la importancia de brindar atención a la salud mental, recordando que los habitantes de Acapulco han enfrentado constantes situaciones estresantes, como la pandemia de COVID-19, el sismo de septiembre de 2021, la violencia del crimen organizado y la devastación ocasionada por el huracán "Otis". Esto resalta la necesidad de que los ciudadanos recuperen su paz y tranquilidad.Con información de EL SUR