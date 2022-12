Combate a la corrupción es lo que ahora permite financiar programas sociales, no el BID

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que con los recursos obtenidos del combate a la corrupción que han podido financiar los programas sociales y que debido a ello no precisan solicitar una línea de crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Lo anterior lo expresaron luego de que varios medios de comunicación publicaran que el gobierno federal solicitó recursos a través de un crédito del BID para financiar los programas sociales y que el BID publicó en su página.





’Algunos medios utilizaron información publicada por el sitio de internet del BID para argumentar que el gobierno federal le está requiriendo recursos para financiar programas sociales, lo que es erróneo’, informó la SHCP.



La SHCP manifestó su sorpresa al ver que el BID publicara un préstamo que nunca realizó el gobierno de López Obrador.



’Causa sorpresa que el BID, sin un documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con estos fines’, concluyó la dependencia.



La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O aclaró que el gobierno federal ha financiado los programas sociales mediante los recursos provenientes del combate a la corrupción y la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



’El gobierno federal no ha tenido una negociación o solicitud para el financiamiento de programas sociales utilizando a los organismos multilaterales’, manifestó.



’El financiamiento extraordinario proveniente de multilaterales sólo se utiliza cuando existe valor agregado a proyectos específicos’.



Por otro lado, la dependencia indicó que el gobierno federal ha reducido el uso de líneas crediticias por parte de la banca multilateral, reduciendo un financiamiento neto 45% en comparación con los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto y 80% inferior que la realizada durante los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón.



’De manera particular, el Gobierno de México nunca ha manifestado oficialmente interés en un proyecto como el citado por algunos medios’, aseveraron.