Colombiana impartió taller magistral de canto a estudiantes de las escuelas de enseñanza musical de Texcoco

’Las Mujeres de mi vida’ concierto llevado a cabo por la ’Vocal Coach’, Xiomy Pinto en el auditorio ’Arturo Márquez’ de la Fábrica de Artes y Oficios de Texcoco (FARO).



Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de la directora de Cultura, Cecilia Cruz Patiño, quien a nombre de la Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, reconoció el talento y disposición de la maestra.



Agregó que: ’desde su inauguración la FARO ha sido escenario de una interesante y espléndida oferta artística, en la que han participado creadores sobresalientes de todas las disciplinas del arte, quienes han compartido, talento, disciplina y esfuerzo con públicos cada vez más numerosos y conocedores, la FARO es un punto de reunión natural de los texcocanos’, dijo en este escenario han sido testigos honrados de recibir un espléndido concierto de la ’Vocal Coach’.



Describió además a la autora como a una mujer sencilla, sensible y talentosa, amén de su vasta trayectoria artística, con sueños por conocer nuestro país, esos sueños que abrieron rutas y le trajeron a nuestra querida tierra, Texcoco.



Finalizó sus palabras agradeciéndole por siempre a Xiomy Pinto y a su familia por su generosidad, por haber elegido a Texcoco para presentar su proyecto ’Las Mujeres de Mi Vida’.



Así de esta forma inició el concierto, el cual fue abierto con la presentación de Alda Rey, quien además de ser su alumna, fue el enlace para que Xiomy viniera a este municipio.



’La Vocal Coach’, ’Xiomy’, deleitó al público presente en el auditorio con temas propios y de otros compositores. Dando así también la esencia y el sentido de lo que representa ’Las Mujeres de Mi Vida’ para ella y describiéndolo de la siguiente forma:



’A ti que no dejas que la adversidad te haga caer y ante lo imposible haces lo posible, porque eres madre y muchas veces padre, porque eres abuela, tía, hermana e hija. A ti que haces con tus manos cosas maravillosas y con tu corazón cosas increíbles y por sobre todas las cosas eres mujer’.



Expresó que: ’cada una de las mujeres que forman parte de nuestra vida nos nutre, ellas hacen especial cada momento, unifican y dan amor sin medida, son ellas a quienes queremos encontrar en casa seguras y felices porque créeme se nota cuando una mujer es feliz.



Cabe destacar que fue la intérprete quien dio el taller Técnica Vocal en la FARO, el cual se llevó a cabo de los días 14 al 25 de agosto del año en curso.



Dicho taller estuvo dirigido a aficionados al canto, cantantes profesionales y maestros de canto, con los únicos requisitos de tener conocimientos básicos sobre el instrumento (voz), así como conocimientos generales sobre música.



La enseñanza-aprendizaje fue por medio de clases magistrales y aprendizaje observacional, pretendiendo de este modo desarrollar e implementar estrategias para una técnica vocal que permita a los participantes educar o reeducar a su cuerpo para cantar de manera sana y sin complicaciones.



Con el objetivo de complementar y desarrollar una buena técnica y práctica vocal en cantantes aficionados y profesionales que les permita mejorar su desempeño y rendimiento al cantar.



Los antecedentes de la instructora del curso, así como intérprete del concierto son: Xiomara Pinto Garzón, cantante, compositora y ’Vocal Coach’ de nacionalidad colombiana, con residencia en el Ecuador, de nombre artístico ’Xiomy’ ’Vocal Coach’, con 12 años de experiencia en el área de canto , en el año 2019 crea el curso Técnica Vocal Aplicada al Canto, el mismo que en fecha 12 de marzo del 2020 es avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones SETEC del Ministerio de Trabajo del Ecuador, según la resolución SETEC-CI-CAL-2020-0100 bajo el margen de capacitación continua , con dicha resolución se logra capacitar a varios cantantes profesionales y aficionados del país.



A su vez, se alcanzan resultados positivos en vista del gran número de participantes que obtuvieron su certificación durante los años 2020, 2021 y 2022.



Por otra parte, en marzo del 2023 este taller formó parte del Festival de Artes Vivas de Loja en la línea de fomento FiavLab-Escuela del Festival 7ma. Edición con calificación perfecta.



Resaltando que fue ella quien decidió venir a compartir sus enseñanzas y su arte, por lo que no se le pagó nada por esto, fue así que las autoridades son quienes le dieron todo el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades tanto del taller como de la realización del concierto.



Ante la buena disposición de la ’Vocal Coach’, la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas agradeció por elegir a Texcoco como el lugar para compartir sus conocimientos.