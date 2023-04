Coloca PRI-PAN-PRD-NA propaganda sobre espectaculares sin licencia en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Estado de Méx.,El Gobierno Municipal de Chimalhuacán ha retirado publicidad de algunas estructuras publicitarias, derivado de un procedimiento administrativo realizado desde el año 2022, en donde la encargada de dichas estructuras ha incumplido con los requisitos necesarios para su funcionamiento.



El Gobierno Municipal de Chimalhuacán, a través del Departamento de Espectáculos, informó que en fecha 17 de febrero del 2022 se notificó a la empresa OUT FRONT y PRINTER, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y ésta ha hecho caso omiso para su debida regulación en el padrón de registro del Departamento de Espectáculos de Chimalhuacán.



Conforme al artículo 121 fracción V inciso a) del Código Financiero del Estado de México y Municipios; artículo 1, numeral 1,subnumeral 1.8.1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022 y que al momento, conforme a las actuaciones que obran en el expediente número AP-DDE-CHIM/00217/2016 instaurado a las empresas OUT FRONT y PRINTER y que quedó establecido en la Acta Circunstanciada de fecha 24 de octubre del año 2022, se procedió al retiro de publicidad en espectaculares; y conforme a los artículos 101 fracción III y 102 fracción VII y IX del Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos, Juegos, Diversiones y Anuncios Publicitarios de Chimalhuacán, Estado de México.



Cabe resaltar que el retiro de la publicidad de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD-NA deriva de la resolución del procedimiento administrativo TM-DDE-004/2023, emitida por el Ayuntamiento de Chimalhuacán el 05 de enero de 2023, en el que se informa que queda suspendida toda instalación de anuncios publicitarios por no contar con licencia, y se hace saber que se retirará cualquier tipo de publicidad de la empresa responsable hasta no cumplir con los requisitos previstos por la ley.



Este gobierno actuará de manera imparcial y se mantendrá al margen del proceso electoral, por lo que el Gobierno Municipal hace saber a los partidos políticos que no hay ningún impedimento para instalar anuncios publicitarios sobre estructuras colocadas dentro del territorio municipal, pero deben verificar que las empresas responsables cuenten con los permisos para la colocación de la publicidad, bajo la norma vigente.



Invitamos a los partidos políticos a actuar con legalidad y respeto a los procedimientos que este gobierno realiza sobre los prestadores de servicios publicitarios.



Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.