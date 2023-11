Al encabezar la entrega de bastones y andaderas a personas de la tercera edad del Barrio San Juan Xochitenco, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, se congratuló de la colaboración institucional entre los tres niveles de gobierno para beneficiar a la población que más lo requiere.



Ante los beneficiarios congregados frente al Salón de Usos Múltiples y la Lechería Liconsa de calle Acalote, la Alcaldesa Flores Jiménez agradeció a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el apoyo y coordinación para beneficiar a los mexiquenses, en este caso, a los chimalhuaquenses.



Puso como ejemplo el apoyo para discapacitados que antes sólo atendía a quienes tenían hasta 29 años y que marginaba a los que superaban esa edad, por lo que a éstos se les dificultaba aún más la sobrevivencia y ahora, en cambio, pueden ser beneficiados hasta los 64 años gracias al cofinanciamiento por igual de los gobiernos Federal y Estatal.



’Es algo muy bueno que ha hecho nuestra Gobernadora, porque desde el inicio nos ha dado buenas noticias.



Esto no sucede en todo el país, lamentablemente, porque no se ha podido llegar a acuerdos con algunos gobernadores, pero este apoyo ya llega a 22 estados porque colaboran y se coordinan con la Presidencia de la República’, señaló.



’Esto me gusta comentarlo porque se ve la coordinación que tienen nuestra gobernadora y nuestro Presidente. Nosotros no nos podemos quedar atrás’, agregó y recordó que su administración, por determinación del H. Ayuntamiento, ’estira’ el presupuesto lo más que se puede e instrumenta dos programas sociales, el de canastas alimentarias y el de apoyo a la educación, con recursos propios.



Reconoció que, ante el cúmulo de rezagos y necesidades sociales, se requiere muchos más presupuesto. Por lo mismo, reiteró su decidido apoyo a la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador de redireccionar el gasto hacia la población que más lo requiere.



’Es el mejor Presidente que hemos tenido en muchos años por reencausar los recursos hacia los grupos vulnerables, como los adultos mayores. Antes de 2018 se daba una pensión a mayores de 65 años de mil 800 pesos bimestrales, pero el próximo año llegará hasta seis mil pesos. Nunca esto se había visto en la historia. Por eso el Presidente tiene tantos adversarios entre los de arriba porque el dinero que les quitó lo está repartiendo a los de abajo. Y sí alcanza, ahí se vio’, dijo Flores Jiménez.



Agradeció a la población la confianza y el apoyo a su gobierno en sus dos primeros años de gestión y expresó que, además de los esfuerzos propios para entregar cada vez más y mejores bienes y servicios públicos, apoyará en la gestoría a quienes tramitan algo ante los otros niveles de gobierno.



Al respecto, la Directora de Bienestar, Sindy Berenice Martínez Cabrera, ofreció a este sector poblacional el apoyo necesario en sus trámites ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y, con apoyo de la Dirección de Salud Municipal, para la expedición de certificados médicos.