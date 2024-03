Los deportistas rusos y bielorrusos que se clasifiquen, como independientes, para los Juegos Olímpicos de París 2024 no desfilarán en la ceremonia inaugural, decidió la Ejecutiva del COI.



’Los Deportistas Neutrales Individuales (AIN) con pasaporte ruso o bielorruso no participarán en el desfile de delegaciones durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, ya que son atletas individuales’, informó James MacLeod, director de Solidaridad Olímpica y de relaciones con los comités nacionales del COI, en conferencia de prensa.



Asimismo, las medallas ganadas por esos deportistas ’no se mostrarán en ninguna tabla’.



Las medidas forman parte de las sanciones decretadas por el Movimiento Olímpico contra Rusia y Bielorrusia a raíz de la invasión de Ucrania. El Comité Olímpico Ruso está suspendido por el COI por haber tomado bajo su control organizaciones deportivas en territorio ucraniano.



La Ejecutiva avanzó en su reunión en las condiciones de la participación de los rusos y bielorrusos neutrales que se clasifiquen para los Juegos, que a día de hoy son 12 y 7, respectivamente, y que podrían ser un máximo de 55 y 28, si bien las cifras más probables estarán en torno a 36 rusos y 22 bielorrusos.



Entre ellas, la prohibición de desfilar en la inauguración, aunque de algún modo podrán ’experimentar’ la ceremonia, y en la decisión de no reflejar sus podios en el medallero de los Juegos.



’Es el mismo escenario que se utilizó para los Participantes Olímpicos Independientes (de la antigua Yugoslavia) en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992’, explicó el COI.



La decisión sobre la participación de rusos y bielorrusos en la ceremonia de clausura se tomará más adelante, indicó Macleod, dando a entender que podría ser distinta porque en la fiesta de cierre los deportistas no desfilan por equipos, sino todos juntos, mezclados.