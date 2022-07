Cofepris emite alerta por robo de medicamentos anestésicos y dispositivos para hemodiálisis

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informa a la población y profesionales de la salud sobre el robo de dos lotes del dispositivo médico Quabic (bicarbonato de sodio en solución grado hemodiálisis) y un lote del medicamento Prigadef (propofol).



Las alertas se emiten derivado del riesgo que representa el uso de estos productos, ya que al ser robados y desconocer sus condiciones de transporte, almacenaje y manipulación, no se garantiza su calidad y seguridad.



El manejo indebido del dispositivo médico Quabic puede impactar en el tratamiento de la hemodiálisis, que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre —especialmente las que quedan retenidas a causa de insuficiencia renal—, mediante un riñón artificial y se aplica únicamente bajo la supervisión y control de profesionales de la salud.



De la misma manera, el suministro de Prigadef (propofol) robado puede impactar en las intervenciones quirúrgicas y otros procesos en las que se utiliza el medicamento, al ser un anestésico general.



Ambos productos son considerados prioritarios para el uso médico y deben aplicarse únicamente bajo la supervisión y control de profesionales de la salud. Su uso y manipulación incorrecta pone en riesgo la salud de las personas a quienes pudiese suministrarse.



En este sentido, Cofepris emite las siguientes recomendaciones:



Al público en general, se informa el dispositivo médico Quabic y el lote medicamento Prigadef son para uso exclusivo de profesionales del sector salud público y privado, por lo que no puede adquirirse en farmacias particulares ni a través de internet o redes sociales.

En caso de localizar puntos de venta donde se comercialicen los lotes identificados de estos productos, esta comisión invita a denunciar en la página de esta autoridad sanitaria, previniendo que continúe la distribución.

Al Sistema Nacional de Salud, distribuidores y farmacias:



En caso de identificar los lotes Q300/2206 14 caducidad 2025 06 y el lote Q300/2206 15 caducidad 2025 06 del dispositivo médico Quabic, o el lote 0222013, fecha de caducidad 2024 02, no adquirirlos y contactarse con esta autoridad a través de denuncia sanitaria.

Adquirir dispositivos médicos y medicamentos únicamente con proveedores autorizados y validados por la empresa titular del producto, mismos que deberán contar con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento, y con la documentación de la adquisición legal del producto.

Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen un riesgo a la salud de las personas.