Cofepris alerta sobre falsificación de guantes de látex

Ciudad de México.-Con el objetivo de prevenir riesgos para la población, personal de farmacias y hospitales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta sobre lotes falsificados de guantes de látex marca Ambiderm Plus.



El contacto con materiales no esterilizados puede resultar en contaminación, provocando reacciones alérgicas o negativas en quien los utilice.



Esta determinación es derivada de un análisis técnico al cual fueron sometidos productos falsificados y originales de guantes desechables que ostentan la marca señalada.



Para facilitar su identificación, esta autoridad sanitaria da a conocer las diversas irregularidades encontradas en los productos falsos de Ambiderm Plus, como son:



• En la caja azul el nombre de la marca presenta una sombra blanca y gris.



• La línea de precorte es continua.



• La caja no cuenta con número de lote en la parte posterior.



Cabe resaltar que la empresa titular del registro sanitario informa que no existe la presentación de guantes desechables Ambidern Plus caja marrón con 100 piezas, por lo que de detectarlos en venta se pueden considerar falsos y un riesgo sanitario.



Por lo anterior, Cofepris recomienda revisar con detalle la presentación de las cajas de guantes de la marca Ambiderm antes de su adquisición y en caso de contar con los productos falsos, suspender el uso.



En caso de localizar puntos de venta donde se estén comercializando productos irregulares o haber adquirido con anterioridad guantes Ambiderm presuntamente falsificados, podrá denunciar en la página de la autoridad reguladora previniendo que continúe la distribución de dispositivos falsos.



El presente comunicado se emite única y exclusivamente con fines de difusión y está dirigido a la población en general, por lo cual no representa una resolución que autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas.