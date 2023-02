Cobraba tres sueldos en la Escuela de Música de Hidalgo... y la premian haciéndola directora

Siendo funcionaria de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo (EMEH), la hoy directora Bellaney Cruz Castillo cobró dobles y hasta triples sueldos en la institución, ingresó a su hermana para trabajar en el área que dejó, y todavía se dio el lujo de no realizar, durante cuatro años, las gestiones suficientes para que el alumnado tuviera certeza sobre la obtención de su certificado de preparatoria. Con todo y ello hoy se puede acomodar en su oficina más empoderada que nunca, pues presume del cobijo de la Secretaria de Cultura, quien hace unos días la ratificó en su puesto.



El pasado 2 de febrero una veintena de estudiantes se manifestó a las afueras del EMEH pidiendo la destitución de la directora, contar con instalaciones y materiales adecuados, así como restituir a profesores que fueron removidos por rencillas personales de Cruz Castillo.



Pese a que funcionarios del Gobierno del Estado tomaron nota de las quejas, un día después Tania Meza, secretaria de Cultura, atajó diciendo que la directora se sostenía en el puesto, que no había presupuesto para solventar las carencias -aunque sí un proyecto a mediano plazo-, y que tampoco hubo despidos, pues los profesores y todo el personal de la institución era contratado vía honorarios, por lo que simplemente no se renovó el contrato a los afectados.



Aquí sin embargo, aclararemos algunas imprecisiones con las que probablemente la directora del EMEH chamaqueó a la Secretaria para que diera dicha postura.



¿Falta presupuesto? Este año les fue duplicado



Para la “vieja guardia” era una máxima el señalar que el presupuesto nunca era suficiente. Pero desde que la 4T lleva la gestión de los recursos federales se ha comprobado que se puede cumplir aún siendo austero. Si encima el presupuesto se duplica, incluso se pueden hacer maravillas.



El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, evidencia que para la Escuela de Música fueron destinados 11 millones 305 mil 954 pesos para su operación en tanto que para este ejercicio la suma ascendió a 20 millones 224 mil 537 pesos, prácticamente el doble.





Pese a lo anterior no existen aulas suficientes para los alumnos ni mucho menos materiales para la realización de prácticas. Cuando están dentro del aula, algunos deben tomar su clase en el suelo en tanto la poca capacidad del inmueble obliga a otros grupos a “esperar su turno” sentados afuera del salón por periodos que se extienden más de una hora.





”Todo el personal trabaja bajo esquema de honorarios”



No han sido pocos los profesores los que posteriormente han pasado a ser funcionarios de la institución, continuando con sus clases, ni los administrativos que además están al frente de las aulas.



Una clara muestra de ello es precisamente Bellaney Cruz.



La susodicha se desenvolvió como profesora -en nómina- entre 2009 y 2017, según la información de la Plataforma Nacional de Transparencia.



Desde 2018 y hasta junio de 2022 fue subdirectora del Propedéutico en Artes y de Preparatoria, actividad por la cual cobró 19 mil 076 pesos mensuales.



Pero no era su único sueldo.



Al menos desde enero del 2022 tuvo un contrato por honorarios que mensualmente le otorgó 12 mil 297.25 pesos, ello, por “Valuar y retroalimentar las actividades integradoras, además de evaluar y retroalimentar a los estudiantes en los foros”.



No conforme con ello, también percibió mensualmente 5 mil 684 pesos como “Tutor disciplinar” (maestra) al menos desde julio del 2022.



Es así que obtuvo la cifra de 37 mil 057.25 pesos mensuales por el desarrollo de su actividad como funcionaria, maestra y administrativa; cabe señalar que otros perfiles que también eran funcionarios, que también daban tutorías y que también hacían labores administrativas no contaron con los mismos beneficios ni con otras prestaciones que Bellaney sí obtuvo.





Pero el abuso de Bellaney Cruz no se quedó sólo en cobrar hasta tres sueldos al mismo tiempo en el EMEH.



Cuando asumió la subdirección de Extensión y Vinculación, dejó a su hermana Jazmín Cruz Castilloen la subdirección de Propedéutico que recién dejaba, incurriendo en nepotismo.