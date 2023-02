Cobardía: abandonaron pripanistas San Lázaro para no hablar sobre García Luna

El día de ayer, una vez que fue declarado culpable Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, por cinco cargos que le imputan, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonaron la Cámara de Diputados.



Los 12 miembros del jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York declararon culpable a García Luna por unanimidad como responsable de todos los cargos. El juez Brian Cogan -quien también condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán- dictará el próximo 27 de junio la sentencia a García Luna, quien es el primer exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos.



Entre los delitos que se le atribuyen, uno es de mayor gravedad que el resto, el cual es por haber participado en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad; la pena mínima para este cargo es de 20 años de prisión y la máxima cadena perpetua, según el código penal.



Otros tres delitos de los que fue declarado culpable son: Conspiración para la distribución internacional de cocaína, Conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, Conspiración para la importación de cocaína. Cada uno de ellos está penado con entre 10 años de prisión y cadena perpetua.



Ante esto, durante la sesión ordinaria, varios diputados de Morena reaccionaron a la noticia y algunos con cárteles en mano se leía ’En 20 años, García Luna acumuló más de 745 millones de dólares a través de su red de corrupción y saqueo’, se manifestaron al interior del recinto mientras gritaban ’¡Sigue Calderón, sigue Calderón!’.



Mientras tanto el PAN y aliados fueron dejando sus asientos y partiendo a la salida, sin llegar a dar opinión de ello.



En un vídeo compartido a través de Twitter por el diputado morenista, Manuel Vázquez Arellano, se observan las butacas vacías de los legisladores del PAN, PRI y PRD tras darse a conocer el veredicto de quien fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.



’Estamos por iniciar la sesión presencial el 21 de febrero de 2023, habemos legisladores de Morena y los otros grupos, pero ante el veredicto de Genaro García Luna, al parecer, el PAN y sus aliados fallecieron’, expresa Vázquez Arellano en su vídeo.





Por su parte, el expresidente Felipe Calderón externó que él no pactó con criminales y no usó la Presidencia para abogar por sus intereses. Según él, la resolución del jurado estadounidense se utiliza para atacarlo, además de pedir a los mexicanos que no se distraigan de temas relevantes para la seguridad hoy día, como el robo y extorsión.



“He sido el presidente que más ha actuado contra la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho”, pronunció la carta de Calderón, enalteciendo su estrategia de seguridad, que contradice los testimonios que se dieron en el juicio de García Luna, donde Calderón fue nombrado de estar en contubernio.



Durante el juicio de García Luna, el exfiscal general del estado de Nayarit Édgar Veytia declaró que Felipe Calderón le había dado instrucciones a funcionarios gubernamentales para que apoyaran al Cártel de Sinaloa cuando enfrentaba a sus rivales.



indicó que en noviembre de 2018, el abogado del ’Chapo’ Guzmán", Jeffrey Lichtman, había asegurado al jurado que Felipe Calderón habría recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa.Con información de BBC