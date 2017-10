COBAEM 04 Uno de los planteles con mayor indice de embarazos en adolecentes

María Eugenia Gómez Cárdenas, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) 04 de Cuautla, precisó que dentro de la institución que representa existan diversos casos de embarazos entre adolescentes de la población estudiantil.

COBAEM 04 uno de los planteles que tienen una estadística más elevada de embarazos en adolescentes

Siendo el COBAEM 04 uno de los planteles que tienen una estadística más elevada de embarazos en adolescentes, por lo que de manera continua tenemos pláticas con los alumnos y personal capacitado del IMMS de Ayala.

De la misma manera, la directora reconoció que existe un gran número de casos de alumnas embarazadas en referencia a otras instituciones educativas, por lo que precisó que a modo de evitar que esta situación continúe presentándose, las pláticas que se ofrecen a los alumnos acerca del uso correcto de los condones, así como de las enfermedades de transmisión sexual, está siendo un éxito, ya que son impartidas con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) de Ayala.

Para finalizar, Gómez Cárdenas añadió que dentro de la institución se cuenta con un programa denominado “Prevención del Embarazo”, mismo que se encarga de crear conciencia en la población estudiantil acerca del compromiso que se genera al tener un bebé a edad temprana.

Estas declaraciones no son adecuadas en una institución medio superior donde se promueve que no existe la cigüeña, esperemos que la dirección de estas instituciones promuevan la prevención de enfermedades veneras y los embarazos no deseados, mas a esta edad donde el impulso sexual inicia.

Es claro entender que si los indices de embarazos son mas elevados nos indica que la los programas de prevención están a destiempo o bien no son bien implementados; es de mucha importancia no dejar descuidar estos problemas que asechan en los jóvenes de nuestra ciudad.

