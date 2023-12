Coahuila (PRI) y Chihuahua (PAN), las entidades más endeudadas del país: SHCP

De acuerdo con la medición trimestral del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son Coahuila y Chihuahua, entidades gobernadas por el PRI y el PAN, las más endeudadas del país.



El Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios consta de tres indicadores que evalúan el riesgo del endeudamiento en las finanzas públicas.



El primer indicador mide la proporción de Deuda Pública y Obligaciones con respecto a los Ingresos de Libre Disposición (ILD) de los Estados y Municipios. El segundo indica la capacidad de cumplimiento del servicio financiero asociado al endeudamiento, y el tercero evalúa la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones a corto plazo, incluyendo adeudos con proveedores, contratistas y financiamientos a liquidar en el corto plazo.



Con base en los resultados de los tres indicadores, el sistema se actualiza con la información que proporcionan las Entidades Federativas y los Municipios en el Registro Público Único, la cual se clasifica en tres niveles de endeudamiento: elevado, en observación y sostenible.



De acuerdo con la clasificación obtenida en el sistema de alertas, cada Entidad Federativa y Municipio tendrá un límite máximo de techo financiero, en el caso del endeudamiento elevado tienen techo de endeudamiento nulo.



En observación tienen un techo de hasta el 5% de sus ingresos de libre disposición. En el caso del sostenible el techo es de hasta el 15%.



101.4% es el nivel de endeudamiento de Chihuahua sobre sus recursos públicos disponibles.



22,173.3 mdp creció la deuda estatal entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, para ubicarse en 598,824.9 mdp.



De esta manera, el Sistema de Alertas evalúa el riesgo crediticio de las 31 Entidades Federativas consideradas. El comportamiento que registra cada uno de los indicadores de los Estados evaluados.



Respecto al Indicador 1, únicamente dos Estados están en semáforo amarillo; es decir, se ubican ’en observación’ debido a que el nivel de deuda representa más del 100.0% de los ILD.



Estos son Coahuila y Chihuahua, cuyos niveles de endeudamiento con respecto a los ILD fueron de 134.6 y 101.4%. Las restantes 29 entidades, tienen una deuda sostenible como proporción de sus ILD.



Por el contrario, en el Indicador 2, nueve Estados se encuentran ’en observación’; ello, como consecuencia de la proporción que registra el pago de sus respectivos servicios de deuda con respecto a los ILD; ya que, en estos casos el costo financiero absorbe entre el 7.5 y 15.0% de los ILD, reduciendo de forma importante su capacidad de liquidez y; por consiguiente, el margen de maniobra para atender las demandas sociales.



El resto de las entidades, 22, registraron un costo financiero sostenible, que representan menos del 7.5% de los ILD.



En el Indicador 3, las 31 Entidades Federativas evaluadas tienen deuda de corto plazo viable; es decir que ninguna se encuentra en observación.

En ese sentido, es una buena señal que las entidades ya no tienen que hacer uso de deuda de corto plazo para financiar sus gastos, ya que este tipo de deudas pueden ser más costosas y el abuso de este tipo de deudas es común en una mala planeación financiera.



Esta mejora en los indicadores, 1 y 2 provocó que Quintana Roo y Nuevo León mejoraran sus métricas en relación con el mismo periodo del año anterior y salir de la observación de su deuda.



Se observa una mejora considerable en el indicador 3 ya que todos los Estados se encuentran en semáforo verde al no abusar de la deuda de corto plazo.



En el caso de Colima logró mejorar el costo financiero de su deuda y pasó de elevado nivel de corto plazo a deuda de corto plazo viable y reducir su deuda de corto plazo el cual representaba más del 14.0% de sus ingresos totales. Por su parte, la deuda de Nuevo León como proporción de sus ILD, pasó de 103.7% a 94.9% en el periodo de estudio.



En el caso de Quintana Roo mejoró su deuda, la cual representaba el 118.2% en el trimestre del año anterior a representar el 98.4% en la última medición.



8.8 puntos se redujo la deuda de Nuevo León como proporción de sus ingresos de libre disposición.



Como se mencionó anteriormente, los Estados de Coahuila y Chihuahua presentan problemas con los niveles de endeudamiento y que se encuentran ’en observación’ en el Sistema de Alertas, tal como se muestra en el Cuadro 1. En general es una buena señal ya que, en los últimos dos años en el mismo periodo de estudio, cinco Estados se encontraban en observación. Esto significa que los Estados que lograron salir de observación para ubicarse con una deuda sostenible fueron Colima, Nuevo León y Quintana Roo, debido principalmente a que lograron reducir su deuda con respecto a sus ILD.



En referencia al Estado de Coahuila, al ubicarse ’en observación’ en los indicadores 1 y 2. En el primero, registró la mayor proporción a nivel nacional, con el 134.6%; en tanto que, en el segundo indicador, se encuentra ’en observación’, ya que el costo financiero de la deuda representó el 14.1% de sus ILD.



Cabe destacar que, a pesar de ser la entidad con la mayor deuda como proporción de sus ILD, esta se ha reducido en los últimos tres años ya que en 2020 alcanzó su mayor nivel al representar el 162.2%, en buena medida por la caída de los ingresos, producto de la baja en la actividad económica por la pandemia del COVID.



18 estados redujeron su deuda entre 2022 y 2023.



Los Estados que lograron salir del grado de observación en el último año fueron, Colima, Nuevo León y Quintana Roo.



Por su parte Chihuahua que también se ubica ’en observación’ en el indicador 1 con un endeudamiento que representa el 101.4% sus ILD; y, en el indicador 2, al presentar un costo financiero que representa el 14.8% de estos ingresos, la coloca como la entidad con el mayor costo financiero a nivel nacional.



Sin embargo, Chihuahua redujo su deuda total en 1.8% con respecto al mismo periodo de estudio del año anterior, lo que ha permitido que esté a punto de salir de observación en el indicador 1 ya que en este paso de 126.2% en 2022 a 101.4% en el presente año, por lo que de seguir con esta tendencia se espera que en la próxima evaluación del segundo trimestre obtenga el semáforo verde.



Una buena señal es que las entidades ya no tienen que hacer uso de deuda de corto plazo para financiar sus gastos, ya que pueden ser más costosas.



Cabe mencionar que la reducción del número de Estados en observación se dio a pesar de que la deuda de largo plazo del conjunto de entidades creció 3.8% entre el primer trimestre de 2022 y 2023.



Sin embargo, en dicho periodo 18 Estados redujeron su deuda, 12 la incrementaron y Querétaro se mantuvo con una deuda nula hasta el primer trimestre de 2023.



La entidad que realizó el mayor esfuerzo por disminuir su deuda de largo plazo fue el Estado de Veracruz, con una reducción de más de 1,200.0 millones de pesos, lo cual denota una continuidad de su política de reducción de deuda.



-21 % disminuyó su deuda Aguascalientes, siendo la Entidad Federativa con la mayor reducción al pasar de 4,086.9 a 3,228.8 millones pesos.



En la última actualización del Sistema de Alertas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al primer trimestre de 2023, se evaluó el riesgo crediticio de 31 de los 32 Estados, de los cuales 29 cuentan con una deuda sostenible quedando únicamente Coahuila y Chihuahua en observación.



Debe señalarse que este resultado es un avance significativo si lo comparamos con el mismo periodo de 2020 en la que 5 entidades se encontraban en observación.

Asimismo, el Indicador 2, referente al servicio de la deuda como proporción de los ILD, es en donde se encuentran la mayoría de las observaciones con un total de nueve entidades. Esto se debe a las condiciones desfavorables en la que contrataron la deuda pública.



Mientras que, en el indicador 1 se encuentran en observación Coahuila y Chihuahua al tener una deuda que representa más del 100.0% de sus ILD.



También se observa una mejora considerable en el indicador 3 ya que todos los Estados tienen semáforo verde al no recurrir de manera significativa a la deuda de corto plazo, la cual suele tener un mayor costo y denota una peor planeación en sus sistemas administrativos, en caso de que se abuse de esta.



A pesar de que el total de la deuda de largo plazo de las 31 entidades se incrementó 3.8% en términos nominales, 18 Estados la redujeron, 12 la incrementaron y únicamente el estado de Querétaro sigue sin contratar deuda.



Esto puede significar una recuperación en los ingresos de los Estados una vez que la crisis económica generada por la pandemia culminó.



Los Estados que lograron salir del grado de observación fueron, Colima, Nuevo León y Quintana Roo. En el caso de los dos primeros se debe a que lograron mejorar en el indicador 3 al no recurrir a deuda de corto plazo de forma excesiva, mientras que Quintana Roo redujo a menos del 100.0% el nivel de su deuda como proporción de sus ILD.



Para la próxima medición del Sistema de Alertas se espera que Chihuahua salga de observación y se considere como deuda viable ya que ha reducido de forma considerable su deuda como parte de sus ILD al pasar de 126.5% en 2013 a 101.4% en el primer trimestre del presente año.



1,253 mdp disminuyó su deuda Veracruz, siendo la mayor reducción de todos los Estados; sin embargo por la cantidad de pasivos solo le representó un -2.8%.AREGIONAL