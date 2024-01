Claudia Sheinbaum se reúne con el magisterio nacional en San Lucas Tunco

San Lucas Tunco, Estado de México.- En México la educación pública es la mejor de las educaciones gracias a la gran labor de los maestros y maestras del Magisterio, así lo destacó *Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de México* por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante un encuentro nacional con profesores y profesoras en el que aseguró que la *Cuarta Transformación defiende como ningún otro modelo a la educación pública*, contrario a lo que sucedía en el periodo neoliberal.



*‘’Minimizaron al Magisterio Nacional, se acabó ese periodo del neoliberalismo en donde todo lo público parecía que lo querían desaparecer, valoraron la educación particular como si fuera mejor que la educación pública, es falso, la educación pública es la mejor de todas las educaciones en nuestro país gracias a los maestros y maestras de México’’, aseveró.*



Por lo anterior, destacó que con la 4T quedó demostrado que los estudiantes, los profesores y profesoras de México son una prioridad, esto con programas como la beca para jóvenes que estudian en preparatoria y particularmente con la basificación de más de un millón de maestros y maestras.



*‘’El Presidente de la República recuperó algo fundamental que es el reconocimiento a los maestros de nuestro país, ese reconocimiento que fue echar para atrás la reforma educativa y recuperar el valor del Magisterio Nacional en toda su magnitud’’, añadió.*



Por lo anterior, hizo hincapié en que junto a los maestros y maestras de México es vital trabajar en unidad no sólo para atender las necesidades que aún quedan pendientes en el sector educativo, sino que también para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación cuya meta siempre será apoyar a la educación pública.



*‘’El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas es decir: Formamos parte del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida Pública de México’’, concluyó.*



En el encuentro nacional con maestros y maestras, la coordinadora política nacional del Magisterio, Sonia Rincón Chanona, reconoció en Claudia Sheinbaum a una mujer honesta que va a garantizar que la educación sea parte clave para continuar con la tarea humanista que significa la Cuarta Transformación, la cual busca cerrar la brecha que ha excluido durante muchos años a miles de mexicanos y mexicanas, tal y como lo hizo en la Ciudad de México como Jefa de Gobierno, donde todos los niños y niñas desde preescolar hasta secundaria tienen un apoyo mensual para continuar estudiando con el programa ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’.



*‘’Las maestras y los maestros tenemos importantes coincidencias con el proyecto social y humanista de esta Cuarta Transformación para que construyamos juntos un país más justo, equitativo e igualitario (...) Para alcanzar el México que anhelamos Claudia Sheinbaum es la indicada (...) Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, no es una corrupta, sabemos que con ella vamos a tener buena respuesta’’, aseveró.*



En el evento, el coordinador político del Valle de Toluca, Eliud Terrazas Ceballos, reiteró el apoyo de los maestros y maestras de México a Claudia Sheinbaum, pues destacó que juntos son aliados para garantizar que los jóvenes y niños puedan acceder al derecho de la educación.



*‘’Cuenta con nosotros en este camino y cuenta con nosotros para ocupar la primera magistratura de nuestro país, los maestros y maestras están con usted (...) Somos un aliado confiable del estado y de la sociedad mexicana, porque nos unen los propósitos de garantizar a los niños y jóvenes mexicanos el ejercicio pleno de su derecho humano a la educación’’, destacó.*



Por su parte, el coordinador político del Valle de México, Rigoberto Vargas Cervantes, reiteró que Claudia Sheinbaum siempre ha sido una gran aliada de los maestros y maestras de México.



*‘’Nuestra querida doctora sabe de todo lo que hacen las maestras y los maestros para hacer gestión y que sus escuelas estén en buenas condiciones por eso nos ha platicado y comentado que estará siempre pendiente y que la educación y la escuela pública será una de sus grandes prioridades’’, puntualizó.*



Al encuentro nacional en el que asistieron miles de maestros y maestras de todo México, también estuvieron presentes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo; la dirigente estatal de Morena, Martha Guerrero Sánchez, el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Gerardo Fernández Noroña; los precandidatos a Senadores de la República, Mariela Gutiérrez Escalante e Higinio Martínez Miranda; así como Alfonso Ramírez Cuéllar y Raúl Morón Orozco, coordinador de la Dra. Claudia Sheinbaum en el Estado de México