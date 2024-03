Claudia Sheinbaum ofreció llevar trolebuses eléctricos a Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih - Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición ’Sigamos haciendo historia’, ofreció llevar trolebuses eléctricos a Ciudad Juárez, Chihuahua, ’quiera o no quiera la gobernadora’, Maru Campos, del Partido Acción Nacional.

“Ya me puse de acuerdo, que no puedo decir su nombre porque todavía no empieza su campaña, pero ya me puse de acuerdo con el próximo alcalde aquí de Ciudad Juárez y miren, ¡quiera o no quiera la gobernadora, va a haber transporte público en Ciudad Juárez!”. Ese fue el momento que generó más aplausos de los miles de asistentes al evento masivo y que arrancó algunos gritos de “¡pre-si-den-ta!”. Horas antes, en conferencia, la aspirante detalló que ese sistema se implementaría en la avenida Panamericana que, aunque es vía federal, ya tiene un carril confinado que se podría usar.