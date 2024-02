Claudia Sheinbaum denunciará ante el INE "guerra sucia" en redes

CDMX - La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la ’guerra sucia’ en la red social X que señala al presidente Andrés Manuel López Obrador como #NarcoPresidente y a ella como #NarcoCandidata. En un hotel del Paseo de la Reforma, la morenista, tras sostener un desayuno con un grupo de embajadores, que preside el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, afirmó que solicitará además a la red social X evitar esta campaña en la antesala de la elección presidencial. De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, se realiza una ’investigación’ sobre esta guerra sucia, la cual, anticipó, es ’pagada e impulsada por bots’, mediante ’fake news’.La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la ’guerra sucia’ en la red social X que señala al presidente Andrés Manuel López Obrador como #NarcoPresidente y a ella como #NarcoCandidata. En un hotel del Paseo de la Reforma, la morenista, tras sostener un desayuno con un grupo de embajadores, que preside el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, afirmó que solicitará además a la red social X evitar esta campaña en la antesala de la elección presidencial.De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, se realiza una ’investigación’ sobre esta guerra sucia, la cual, anticipó, es ’pagada e impulsada por bots’, mediante ’fake news’.

Acompañada por el coordinador de las mesas de consulta denominadas Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, y la responsable de temas internacionales de su equipo, Diana Alarcón, Sheinbaum afirmó que su campaña, a partir del 1 de marzo, será esencialmente de propuestas. “Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral, y todo lo que esto requiere. Porque nosotros queremos que la elección se desarrolle en un clima positivo de propuestas, no creemos que la guerra sucia debe ser parte de la próxima elección”. Acotó que la solicitud, que se realizará a la red social X para evitar estas campañas, se hará “reconociendo la libertad de expresión”, lo cual es distinto en este caso donde “hay mucho recurso económico involucrado”.

Cuestionada en torno a la marcha por la democracia, Sheinbaum afirmó que la democracia en México no está en riesgo y se garantiza el derecho a la libre manifestación. “Nos ha costado mucho defender la democracia y queremos que no sólo sea una democracia electoral, sino que también participativa. Creemos en la democracia como forma de vida, creemos en la democracia como enseñanza. Vivimos en un país democrático”, aseveró. En otro tema, la abanderada presidencial del oficialismo sostuvo que no tiene contemplado realizar una gira en el ámbito internacional. Reveló que el encuentro que sostuvo con el papa Francisco se realizó con el apoyo de los hermanos Héctor y Mauricio Sulaimán, quienes “tienen una relación especial” con el pontífice, y viajó al Vaticano en vuelo comercial.