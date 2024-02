Claudia 64 y Xóchitl 31: Colegio de Encuestas

El Colegio de Especialidades en Demoscopia y Encuestas (CEDE) indicó en su más reciente encuesta que la candidata de la alianza por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aventaja a la candidata opositora Xóchitl Gálvez con poco más de 30 puntos porcentuales.



A pocos meses de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum tiene 64.1% de preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez tiene una 31%, en tanto Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano obtuvo un 4.9%, de acuerdo con CEDE el cual muestra el resultado a partir de 28 mediciones.





Las encuestas presidenciales consideradas se presentan en orden cronológico de levantamiento, abarcando desde el 3 de noviembre hasta el 21 de febrero pasado. Se incluyen mediciones de Mendoza Blanco & Asociados, Mitofsky, De las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía & Márquez, Reforma, Enkoll, GEA-ISA, SIMO Consulting, Defoe, Berumen, Parametría y SIMO Consulting realizadas cara a cara en vivienda en los últimos dos meses.



Para fines de comparación de datos, el CEDE precisa que se informan las preferencias efectivas. Asimismo, señala que no se incluyen en el Observatorio las encuestas realizadas con cualquier otra metodología que no cubra a la población objetivo mediante un esquema de selección probabilístico, "puesto que son ejercicios que no permiten una inferencia válida de las preferencias del electorado".



Según los datos, el mejor registro que ha tenido Sheinbaum en estas mediciones ha sido con De las Heras en noviembre y diciembre con un 75% y un 76.5%, respectivamente. En el caso de Xóchitl Gálvez, su mejor nivel se presentó en la encuesta más reciente de Buendía & Márquez con un 36%.



En cuanto a los niveles más bajos registrados para cada candidato, Sheinbaum tuvo su preferencia más baja en la encuesta de Reforma, realizada del 22 al 28 de noviembre, en la cual obtuvo un 54.1%.



Por otro lado, Xóchitl Gálvez registró sus niveles más bajos en dos encuestas realizadas por De las Heras: una del 10 al 13 de noviembre, con un 15.9%, y otra del 2 al 5 de diciembre, con un 15.3% de las preferencias.