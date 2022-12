Cine para adoctrinar: obsesión por el poder

Quitan subsidios a cineastas * Impulsar a siervos de la 4T * Epigmenio Ibarra, beneficiado * Eliminar Arieles, castigo a independientes * Guillermo del Toro, conciencia * Alejandra Fraustro, miseria * Manifestación decepcionó * Compró caro el amor * Fue sólo para la foto * Danone, RSC



¿Cuál es el verdadero trabajo en la Secretaría de Cultura de la titular Alejandra Fraustro Guerrero? ¿Es ahorrar mediante el sacrificio a apoyo de las bellas artes como cine, teatro, danza, entre tras?

¿Es desviar recursos para fines particulares y de partido para la supervivencia de la 4T? 0, ¿crear estructuras de adoctrinamiento, mediante recursos públicos desviados a los cineastas al servicio del gobierno de López Obrador?

Todo se enfoca en el gobierno del socialista de Macuspana, a actuar con celeridad, antes de que termine el sexenio, para estructurar una enorme maquinaria propagandística que eternice en el poder al grupo que lo acompañó en la aventura presidencial.

Amor con amor se paga, dice el Líder del Ejecutivo, pero paga con mucho más que amor.

Paga con mucho dinero esas lealtades de sus más cercanos colaboradores. No importa la preparación, ni sus antecedentes de deshonestidad en la administración pública. Lo que importa es la lealtad por el poder, el dinero y por quien se los proporciona.

De principios, de amor a la patria y de honradez, no se habla.

Bueno todo esto te lo platico, estimado lector, al revisar detenidamente la estrategia de la 4T, para adoctrinar a los niños en las escuelas, en lo que se desvive mar Arriaga, el de los libros de texto gratuitos.

En el fracaso educativo llamado Universidades Bienestar, que prometieron 100 universidades en un año, para lo que destinaron mil millones de pesos. El resultado fue un puñado de escuelas sin instalaciones dignas, si títulos universitarios, sin reconocimiento social, profesional y empresarial. Además, las materias que proporcionan en nada sirven para ganarse la vida, pero eso si para elogiar a la figura del ’líder’ Kim Il Sung, perdón López Obrador.

AHORA EL CINE

Fraustro, quien fue rescatada de la debacle del gobierno en Guerrero de Ángel Aguirre, quien cayó luego de la matanza de los 23 estudiantes de Ayotzinapa, en el 2014, por allegados de Marcelo Ebrard, a quien más pronto que temprano lo traicionó, a pesar que la recomendó para incrustarse en la línea de AMLO.

Ella, ahora, con el fin de congraciarse con López Obrador, le puso el anillo al dedo. Lo convención de que las ’bellas artes’ pueden transformarse en un aparato propagandístico para la 4T.

Lo ha hecho con cineastas como Luis Mandoki, quien es el documentalista preferido de Andrés.

No puede escaparse Epigmenio Ibarra, quien ha hecho de las historias de narcos, su fuente más importante de ingresos, amén de las loas el Presidente de la República, a quien sigue desde hace unos lustros.

La obra maestra de Mandoki fue ¿Quién es el señor López? (2006), que sirvió de propaganda electoral.

Desde la Grecia antigua, los potentados llevaban a un ’escritor’ para que relatara a la historia lo que hacían. Así lo hizo Hernán Cortés con Bernal Díaz del Castillo y, muchos más, antes y después.

Ahora, esos políticos llevan documentalistas. Sus ’obras’, obviamente, llevan un apoyo financiero desde las arcas públicas.

Al quitarle los recursos al cine para los cineastas independientes, simplemente sentenciamos al llamado séptimo arte, a convertirlo en un panfleto propagandístico en favor de la 4T.

Si bien hay películas que son un desperdicio de recursos públicos, hay otras que son verdaderas obras de arte.

Eliminar los ’Arieles’ que con los reconocimientos del cine mexicano, es evitar que sea evaluado el sistema de recursos púbicos. Al mismo tiempo, bajo el supuesto de ’ahorrar, que dice la señora Fraustro, el objetivo, como mencioné líneas atrás, es destinar dinero a la propaganda cuatrotera.

Por ello, la Secretaría de cultura, guarda silencio cuando el famoso director de cine mexicano, Guillermo del Toro, quien ha sido cuidadoso de no verse involucrado en política, dijo que el donaría las estatuillas y que muchos estarían dispuestos a donar para que la premiación se haga.

La miserable decisión de Fraustro, es acabar con todo aquello que naca en la sociedad y su objetivo es que el gobierno se meta en todas partes, desde las instituciones privadas, hasta las alcobas del electorado.

Camino al totalitarismo. ¡De terror!

PODEROSOS CABALLEROS

CONTRAMARCHA DE AMLO, DERROCHE SIN RESULTADOS

La marcha del domingo para elogiar el ego de AMLO, fue enorme, pero la verdad ante el aparato que movilizó con dinero del erario, no llenó las perspectivas que todos esperaban, incluso el inquilino de Palacio Nacional.

Casi 2 mil camiones con 50 personas cada uno, llegaron de varias partes del país.

Fueron unas 10 mil personas, a las que les pagaron con recursos público, un promedio de 2 mil pesos a cada uno; esto representa unos 100 mil pesos por autobús, más el alquiler que son otros 3 mil pesos, el hospedaje, alimentos y el moche.

En total habían sido poco más de 200 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, micros y otros vehículos acarrearon de las alcaldías morenistas y del Esto de México, otro tanto. El promedio de gasto en total superó los 600 millones de pesos.

Para el acarreo que hicieron los que arremedan como los priistas, fue un fiasco. ¿Quiénes se quedaron con el dinero destinado para impulsar el ego del Presidente? Hasta en eso hay gran corrupción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: DANONE

Para Danone México, según su directora Silvia Dávila, la inclusión es fundamental en las políticas administrativas de las empresas en el país y el mundo.

Las personas cada día son más exigentes para conocer el origen y cadena de valor de los productos que consumen, especialmente en alimentos. Danone trabaja en ello.

