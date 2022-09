¡Cine está de fiesta! Todas las películas con precio de boleto de $29 pesos

Las cadenas de cine en México celebrarán el mes patrio con una oferta especial en el precio del boleto durante tres días en todas las películas de su cartelera, con el objetivo de atraer a un mayo número de personas a sus salas, según anunció la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).



La llamada Fiesta del Cine se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre, y se trata de un evento especial que se celebra con éxito en otros países como España, Francia, Chile y Perú y ahora ofrece a los cinéfilos mexicanos una oportunidad que no se pueden perder: el boleto a sólo 29 pesos.



La iniciativa conjunta entre exhibidores y distribuidores permitirá a los cinéfilos ver cualquier película en cartelera a un precio más bajo en las cadenas más grandes del país:

¿Cuáles serán los precios?

Formatos:



Sala tradicional: $29 pesos.

Salas IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD: $49 pesos.

Salas Platino y VIP: $69 pesos.



Cada cadena de exhibición ofrecerá también beneficios adicionales para el público que asista en esos días, como descuentos en dulcería y otras promociones.



Las películas que podrás disfrutar son las que se estrenen durante esa semana como Spiderman: No way Home – The More Fun Stuff Version, Vértigo, Mi dulce monstruo y muchas otras.